El escote perfecto de Paula Echevarría no se consigue de la noche a la mañana. Solo la constancia de los cuidados específicos puede evitar los signos del envejecimiento en esta zona que con el paso de los años pierde elasticidad, brillo y firmeza. Por eso, es igual de importante aplicar los tratamientos necesarios en el escote tal y como hacemos con el rostro diariamente.

Así que, si todavía no sabes por donde empezar tenemos una recomendación: que fiches el producto más vendido deAmazon para disimular las arrugas del escote que no es una crema y cuesta muy poco. Y no, no es un acertijo. Se trata de un parche antiarrugas de silicona que promete corregir, suavizar y prevenir las arrugas del pecho "con resultados visibles". ¿Qué tiene este remedio beauty para que sea el más deseado incluso por delante de las clásicas cremas?

Se pueden aplicar sobre cualquier tipo de piel, también en las más sensibles. Son cómodas, fáciles de usar, se adaptan a todos los tamaños de pecho y puedes utilizarlas mientras duermes. Hidratan la dermis en profundidad, aumentan la producción de colágeno y reparan las células dañadas por la exposición solar, las malas posturas al dormir y el proceso de envejecimiento natural.

"Son fantásticas para atenuar y corregir las antiesteticas arrugas del escote. No molestan para nada. Y a los pocos días notas que el escote tiene un aspecto más joven" "Duermo de lado y por las mañanas tenía las arrugas muy marcadas, desde que uso el parche casi no se notan", comentan algunas de las que ya lo han probado.

Anti Wrinkle silicone Pads: los parches para eliminar las arrugas el escote. De venta en Amazon, (15,99 euros). pinit amazon

Las Anti Wrinkle silicone Pads están disponibles en Amazon y son reutilizables hasta 20 veces. Después de usar el producto, lávalo con jabon sin aceite y déjalo secar al aire. Cuestan 15,99 euros y se venden de dos en dos. ¿Lista para presumir de escote bonito este verano?

