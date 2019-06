7 jun 2019

La respuesta es más sencilla de lo que parece. Bio, orgánico, ecológico y su diminutivo eco, en belleza, hacen referencia a un mismo concepto: la cosmética que sigue unos estrictos parámetros de sostenibilidad y respeto por la naturaleza, tanto en la obtención de sus ingredientes (con cultivos tradicionales que siguen los ciclos de la tierra) como en la producción de sus cremas y en el empaquetado.

¿Por qué la confusión? Porque no existe una normativa europea que establezca una diferencia entre unas cremas y otras. Todas se rigen por el mismo reglamento (1223/2009), que no tiene en cuenta si el suelo en el que han crecido las plantas de las que se extraerán sus activos está tratados o no con pesticidas. De darle valor te encargas tú, que decides tus compras en función de tus valores.

¿Y cómo sabes si las cremas que eliges respetan el medio ambiente? Como las autoridades no contemplan la diferencia, existen organismos privados que se encargan de inspeccionarlo todo, desde si las semillas están modificadas genéticamente a si el cartón que se usa en el embalaje es reciclado. Y son muy estrictos y exhaustivos en sus controles. Una vez que los han hecho, conceden a la crema un sello que puede colocar en su etiqueta y que es la garantía de que cumplen sus requisitos ecológicos y han sido formulados según una lista positiva de materias primas autorizadas.

“Las certificaciones aportan al consumidor la certeza de que acceden a un producto definido y controlado, eficaz y de calidad, que respeta los fundamentos y exigencias de un referente ecológico”, explican en Garnier, donde acaban de lanzar una gama Bio y han tomado la decisión de someterla al al estricto control de la certificación que otorga Ecocert, uno de los organismos más valorados en Europa. El sello que concede se llama Cosmos y se basa en unos parámetros establecidos hace 10 años por las asociaciones de la cosmética bio. Aunque existen otros, como Natrue (muy respetado en Alemania), Ecocert establece un nivel de calidad mas elevado al definido por la legislación europea de los productos cosméticos. “Y garantiza una valoración verdadera de las sustancias de origen natural y una práctica del respeto del medio ambiente durante toda la cadena de producción”, explican en Garnier. Igual de importante es lo que restringen: no admiten el uso de ciertos ingredientes, conservantes, perfumes sintéticos y materiales procedentes de transformación petroquímica.

¿Y la belleza natural?

Las cremas que se amparan bajo este nombre contienen ingredientes que proceden de la naturaleza. Pero, a no ser que ese cosmético contenga una certificación especifica (que también las hay), no tienes mas información sobre cómo se obtienen esas materias primas. Sí existe una normativa europea que controla los mensajes en las etiquetas y se encarga de que todo lo que aparezca escrito en ellas se ajuste a la realidad. Así que si una crema dice que el 88% de sus ingredientes son de origen natural, tienen la obligación por ley de que sea verdad. Eso es todo.

Así sabes que es Eco: garantías

El sello cosmos ecocert: Ecocert es el organismo que se encarga de certificar mientras que Cosmos es el sello que establece los parámetros de control para que al final una crema pueda denominarse así bio, eco u orgánica. Ambos aparecen juntos en la etiqueta.

El embalaje: Cosmos establece normas para el packaging de los productos bio: el envasado tiene que realizarse dentro del más estricto respeto al medio ambiente, se tienen que usar materiales reciclados y reciclables, y se admiten los procedentes de recursos renovables. Pero están prohibidos los que procedan de animales muertos o supongan su muerte (piel, seda, carmín de las cochinillas), así como el celofán, el PVC y el estireno.

Lo más importante...

Los ingredientes: Ecocert establece que para que un cosmético sea bio tiene que contener un 95% de ingredientes de origen natural y, además, un 20% de ellos tiene que ser de cultivo orgánico. ¿Cómo saben si es así? Se desplazan a los campos para comprobar que se cumplen todos los requisitos de producción ecológica que se exigen a los agricultores.

Los asteriscos: Uno al lado de un ingrediente confirma que procede de agricultura ecológica. Dos significan que, aunque tiene esa misma procedencia, ha sufrido una transformación química.

La trazabilidad: Este concepto se refiere a la relación directa de las firmas de cosmética con los productores. Permite trazar no solo el recorrido de la planta desde su cultivo hasta su procesamiento, también tiene en cuenta las condiciones de comercio justo.