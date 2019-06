19 jun 2019

Desde que se anunció el compromiso de Meghan Markle con el Príncipe Harry, a finales de 2017, hemos podido saber dónde cuida su cabello la duquesa de Susex, cuáles son sus productos de maquillaje preferidos, cómo es su rutina de belleza diaria y cómo consigue mantenerse en forma. Sin embargo, desde que dio a luz a su hijo, Archie, Meghan ha estado alejada de la vida social y nosotros ávidos de descubrir algún secreto beauty nuevo. Por suerte, ya sabemos qué rutina postparto está siguiendo.

Antes de quedarse embarazada, la exactriz se mantenía en forma corriendo por el parque en Kensington, practicando hot yoga –su madre es profesora de yoga, por lo que ella sigue esta disciplina desde pequeña–, una modalidad de pilates que llama platinum y siguiendo las rutinas de ejercicios de los vídeos de Tracy Anderson. Sin embargo, tan solo seis semanas después de dar a luz, Meghan no tiene ninguna prisa por volver a estar en forma de manera inmediata, por lo que no ha estado trabajando con ningún entrenador personal ni matándose a hacer hipopresivos.

La duquesa de Sussex tan solo ha continuado practicando yoga, e incluso también ha tomado clases de esta disciplina para bebés. Además, también pasea a diario por el parque Windsor Great Park, por lo que podemos deducir que el ejercicio cardiovascular es bastante suave. De hecho, parece ser que ella no tiene ninguna prisa por volver a estar en plena forma y que esta vez está concediéndose ser amable con su nuevo cuerpo.

