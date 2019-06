19 jun 2019

Plano, caído, generoso, respingón… la forma del culo suele venir predeterminada, pero se puede moldear –para bien o para mal– a lo largo del tiempo. Si no haces nada irá perdiendo tono muscular y amplificándose o perdiendo forma. ¿A que no es lo que quieres? Pues ya estás levantándolo de la silla y poniendo en práctica estos consejos si quieres lucir tu mejor cara B:

No seas vaga

El sedentarismo es lo peor para el culo, porque provoca flacidez, retención de líquidos y aumento de la masa grasa de las nalgas, así que en el trabajo dateun paseo a la máquina, al baño o donde sea de vez en cuando; opta por sentarte en un balón de pilates, porque eso te obligará a contraer los músculos de la cadera para mantener el equilibrio; moléstate en subir las escaleras (mejor de dos en dos y a buen ritmo) en lugar de coger el ascensor para activar los glúteos; y si puedes vuelve andando a casa mientras tensas y destensas los músculos de la zona para fortalecerla.

Un poco de proactividad

El ejercicio es bueno para todo, y para conseguir un trasero respingón y duro es indispensable. Tendrás que hacerte fan de las sentadillas, del peso muerto y de las zancadas si pretendes conseguir un culo bien torneado y practicar trabajo aeróbico dos o tres veces por semana para que gane firmeza. Correr, hacer bici, nadar… son deportes magníficos, tú eliges.

Escúlpelo a base de dieta

Este músculo necesita proteína si quieres que esté fuerte, así que consume carnes magras (pollo y pavo), pescado, legumbres y huevos, que contribuyen a tonificar la musculatura, y di adiós a la grasa, los embutidos y la sal, que favorecen la celulitis. El pomelo, el limón y la granada son muy bienvenidos, pues al tener vitamina C ayudan en la formación de colágeno. Y, por cierto, evita los cambios de peso, que afectan mucho (para mal) a esa zona.

Cuidado con lo que bebes

Olvídate para siempre de las bebidas azucaradas y del alcohol, que solo son calorías vacías, que tienen a acumularse en forma de grasa donde no deben. Sustituye esos líquidos por agua fresquita e infusiones diuréticas, con extracto de alcachofa, y tés depurativos.

Pequeños gestos, pequeños resultados

Los trucos caseros también cuentan, aunque no sean definitivos. ¿Qué queremos decir? Pues que, por ejemplo, no te bañes con agua caliente, sino que optes por duchas que combinen la temperatura templada y la fría para estimular la circulación y mejorar el tono de la zona. Y aprovecha también cuando estés viendo tu serie favorita para hacerte un masaje circular y ascendente con un rodillo para combatir la piel de naranja. ¡Todo cuenta en esta batalla para conseguir la mejor forma para tu trasero!

No desprecies la cosmética

Aunque las cremas no son una solución mágica y por sí solas no hacen milagros ni logran un culo push up, porque no alcanzan las capas profundas de la piel, sí que ayudan a conseguir unos glúteos más turgentes y una piel más lisa, que no es poco cuando se quiere lucir tanga. Escoge fórmulas que contengan cafeína o L-carnitina o ingredientes con propiedades lipolíticas, y aplícalas haciendo presión con los nudillos.

Con ayuda médica

Y si todo lo demás falla o, aun funcionando, quieres acercarte a la anatomía del revés de Jennifer Lopez, puedes conseguir un efecto lifting en el trasero con una técnica muy poco invasiva, que son los hilos tensores reabsorbibles, que elevan las nalgas. Si lo que necesitas es rellenar, acude al lipofilling, que consiste en retirar grasa de otra parte del cuerpo (tripa o flancos) e infiltrarla en las nalgas. Cuando se trata de eliminar la grasa las opciones son numerosas, desde la radiofrecuencia hasta la liposucción. Y si se quiere proyectar la retaguardia, existe una fórmula infalible, pero que exige pasar por el quirófano, la gluteoplastia o, lo que es lo mismo, implantar prótesis de gel de silicona.

