Nos movemos por tendencias, y no solo en el mundo del diseño. Si algo se lleva y se expande por el Planeta, sentimos la inclinación de sumarnos a la manada, tengamos razones o no. Eso es lo que ha pasado con el gluten, que muchas personas, sin ser alérgicas ni intolerantes a esta proteína han decidido eliminarla de su dieta y hasta de su neceser. ¿Exagerado?

Puede ser, porque la cuestión todavía está sometida a estudio. Vaya por delante, como confirma Izaskun Martín Cabrejas, coordinadora de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, “que la bibliografía científica existente para poder afirmar o desmentir la peligrosidad del gluten en los cosméticos es escasa”. Y eso pese a que cada vez son más los productos de belleza que se presentan como gluten free.

Algunos médicos afirman que los efectos secundarios del gluten de los cosméticos son más que discutibles, porque para que el gluten haga daño a las personas celíacas tendría que llegar hasta el intestino delgado y eso, tratándose de una crema hidratante de cuerpo, por poner un caso, parece francamente difícil. Y no solo porque parece imposible que llegue a la boca, sino también porque sus moléculas son tan grandes que no penetran por la piel.

Con todo, los especialistas son cautos y recomiendan, como método de prevención, que los celíacos que además sufren dermatitis herpetiforme no utilicen cremas con gluten. “Esta es una enfermedad autoinmunitaria que produce pequeñas ampollas e inflamaciones similares a ronchas en las personas con enfermedad celíaca. A pesar de que la cantidad de gluten presente en cosméticos es muy pequeña y podría no afectarles, hay que prestar especial atención a las zonas con mucosas o heridas, porque no se puede garantizar la inocuidad de estos productos con gluten”, señala Martín Cabrejas.

La especialista puntualiza que para las personas alérgicas, el etiquetado de los cosméticos resulta de gran utilidad. “Los alérgicos al gluten pueden presentar distintos síntomas, llegando a sufrir hinchazón de las vías respiratorias e incluso shock anafiláctico”.

¿Conclusión? Si eres alérgica, lee la composición antes de comprar cualquier cosmético. Y ten en cuenta que la palabra cereales no suele aparecer entre los ingredientes, sino que es más frecuente que figuren algunos derivados, como el aceite de germen de trigo, que se utiliza para enriquecer las cremas hidratantes y para darle cremosidad a los pintalabios. O el extracto de cebada, que alivia el cuero cabelludo irritado y que se emplea bastante en mascarillas para el pelo. O el almidón, que aumenta el espesor de las cremas para el cuerpo, por ejemplo. Así que si eres alérgica y ves estos componentes en la formulación del producto, mejor escoge uno que sea sin gluten.

