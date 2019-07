26 jul 2019

Que tomes el sol (siempre protegida adecuadamente), que te vayas a la playa y que te relajes durante de tus vacaciones de verano es algo necesario. Sin embargo, disfrutar de unos días de relax no es sinónimo de descuidar por completo la rutina de belleza diaria que, aunque puede ser menos exhaustiva en esta época del año, debes mantener unos cuidados beauty básicos para evitar los brotes de acné y minimizar el daño solar.

Aligera tu rutina de cuidado de la piel

Al igual que en haces el cambio de armario, cuando comienzan a subir las temperaturas también debes hacer lo propio con tu neceser. Sustituye las texturas más densas –en verano estas puede provocar la obstrucción de los poros, inflamación y acné­–, tanto de tu crema como de tu limpiador, por otras más ligeras. También puedes usar una crema hidratante que tenga un SPF 30 en vez de tener que hidratar primero tu piel con una que no contenga y aplicar después el protector solar.

Usa vitamina C a diario

Este activo funciona durante todo el año, pero en verano se vuelve aún más importante. La vitamina C previene la hiperpigmentación, mejora la apariencia de las líneas de expresión y aumenta la producción de colágeno y, aplicada antes del protector solar, ayuda a neutralizar los radicales libres. Bastará con que te pongas unas gotas de ella por la mañana, tras haber limpiado tu piel y antes de aplicarte la crema hidratante.

No descuides la exfoliación

Los expertos del cuidado de la piel recomiendan exfoliarla una vz a la semana, teniendo cuidado de no utilizar exfoliantres demasiado agresivos. Pero, si tienes la piel grasa, puedes exfoliar tu piel un día más a la semana durante la época del calor. Mejor si optas por una fórmula química, con ácidos alfa-hidroxiácidos (AHA) en vez de una mecánica. De esta manera desobstruirás los poros y eliminarás el exceso de grasa que puede llegar a provocar acné.

Utiliza maquillaje no comedogénico

Cuando suben las temperaturas, o cuando vas a un sitio de playa donde la humedad es mayor, tu piel está memos seca y por eso es importante que el posible exceso de grasa que pueda producir durante la temporada estival no derive en la aparición de acné. Asegúrate de que el maquillaje que usas sea no comedogénico, es decir, que su formulación no incluya ningún ingrediente que obstruya tus poros y pueda producir la aparición de acné. Las texturas fluidas oil free o los polvos minerales serán tus aliados.

SPF y más SPF

Los expertos recomiendan no salir de casa sin haber aplicado antes un protector solar durante todo el año, pero durante el verano este gesto se vuelve mandatorio. Lo mejor es optar por un factor de protección solar de, al menos 30, y que tenga un amplio espectro de protección solar; es decir, que proteja de los rayos UV, de los UVA y de los IR (infrarrojos). Además, no olvides que hay que reaplicarlo cada dos horas, o después de cada chapuzón.

