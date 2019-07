26 jul 2019

Por fin ha llegado el momento más esperado del año: coger vacaciones para disfrutar de unos días de descanso en la playa. Pero, junto con la euforia de no tener que ir a trabajar durante unos días, también viene la prueba de fuego que supone pasearse en traje de baño casi todo el día. No olvides de meter en tu neceser de vacaciones el autobronceador y los polvos de sol, ya que serán tus mejores aliados en el momento de parecer más delgada en bikini o bañador.

Autobronceador previo

Cuando vuelves de la playa te ves siempre más guapa y más delgada (a pesar que durante las vacaciones es habitual coger algunos kilitos) y esto se debe a que la piel morena adelgaza ópticamente. Evita el drama de tener que bajar a la playa con la piel blanquecina y aplícate autobronceador durante las semanas previas para sentirte más segura en el momento del destape. Y, si te ha pillado el toro, también puedes acudir la víspera a un centro de estética para probar el autobronceado con pistola.

Contouring corporal

Al igual que Kim Kardashian lo ha usado para transformar sus rasgos faciales, tú puedes utilizar el contouring para hacer lo propio para pulir algunos detalles corporales. Tan solo necesitas unos polvos terracota que no tengan iluminador y una brocha grande. Si los aplicas sobre la cara interna de los muslos estilizarás el arco de la entrepierna, sobre ambos lados del cuello, disimulan si este es demasiado ancho y si los pones en el canalillo, lo acentuará.

El traje de baño perfecto

Al igual que ocurre con la ropa, escoger el bikini o bañador que más te favorezcan es crucial. Olvídate de los estampados pequeños, de las rayas horizontales y los colores claros y opta por partes de debajo que no sean demasiado grandes y que suban ligeramente a la zona de tu cintura para que estilicen tus piernas. En cuanto a las partes de arriba, los escotes en V son los que más estilizan.

El peinado que más favorece

Elegir el peinado correcto también puede estilizarte. Tus aliados capilares serán las coletas y los moños altos, ya que crearán un efecto visual que te hará parecer más alta y delgada. Si, además, te los haces bien tirantes conseguirás el plus de lograr un efecto lifting en el rostro.

La postura correcta

¿Te has fijado que las famosas e influencers siempre salen perfectas en las fotos? Su truco no es otro que tener la postura más que estudiada. Una opción es ponerte de puntillas, con las rodillas ligeramente flexionadas; la segunda es hacerte la foto tumbada, ligeramente ladeada, y así tu vientres aplanará y tus caderas no llamarán la atención demasiado, y la tercera alternativa es poner tus antebrazos sobre tu cabeza y separar ligeramente las piernas, llevando la cadera hacia un lado. Además, asegúrate de echar siempre los hombros hacia atrás, sacar el pecho y las clavículas y estirar bien el cuello.

