17 ago 2019

Tras varios meses de sol directamente en nuestra piel, de estar en constante contacto con la arena del mar, el agua de las playas y bronceadores por todas partes, nuestro rostro está sufriendo y no está limpio. Seguro que esto que te decimos no es nada nuevo para ti, pero muy probablemente no te hayas enterado de que Primark ha sacado a la colección de productos que necesita tu piel para volver a estar tan sana como antes. Y lo mejor de todo es que hay tanta variedad que, en el caso de no quererlo todo, podrás elegir entre algunos de los productos que ya están triunfando en todas las tiendas.

Los productos de esta gama, elaborados con un mínimo de 90% de ingredientes derivados de plantas y envasados con material reciclado, son respetuosos con tu piel y con el medioambiente. Además, no solo cuidan del cutis, sino que en esta línea también encontrarás cepillos y manoplas exfoliantes de cáñamo para dejar todo tu cuerpo terso e impecable. Toallitas desmaquillantes biodegradables, discos de algodón ecológico y mucho más: los productos básicos de Primark para el cuidado cutáneo mimarán tu piel mientras estás fuera de casa ¡y mientras descansas!

¿Nuestros favoritos? Las mascarillas de noche, que debes aplicarte antes de irte a dormir y quitártela al levantarte. La mejor manera de revitalizar un cutis cansado y ponerlo a punto para una nueva jornada. Su precio es de 2,5 euros cada una.

Otro de los imprescindibles que no vamos a dejar escapar es el limpiador facial. Este gel ligero desmaquilla y limpia todas las impurezas cutáneas suavemente y en profundidad. Gracias al agua de coco biológica y al extracto de hojas de té verde, tu cara se sentirá bien hidratada. ¡Por 3,5 euros!

Y para acabar, aunque nos encantan todo, el tercer producto que no puede faltar en tu rutina es la crema hidratante diaria. Dicen desde Primark que "esta sedosa crema, te olvidarás de la piel apagada y lucirás un rostro bien hidratado todo el día". Además, una cantidad del tamaño de una almendra da para tanto, que te durará muchísimo tiempo. ¡Toda una inversión! 3,5 euros cuesta esta crema.