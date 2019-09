24 sep 2019

A sus 45 años, Victoria Beckham ha dicho basta a agobiarse por las arrugas, las presentes, las que podrían llevarse los filtros y el Photoshop, y las futuras. Una revelación importante viniendo de una mujer que marca tendencia tanto desde su firma de moda como desde su colección cosmética. ¿Nos permitirá la industria de la belleza convivir con nuestras imperfecciones sin tanto insistir en que las corrijamos? A Victoria Beckham ya no le afecta, o no tanto. "Existe algo realmente liberador en aceptar quién soy a mis 45 años y sentirme segura y satisfecha al mostrarlo", ha afirmado.

Un momento de una sesión de maquillaje de Victoria Beckham. pinit INSTAGRAM

Las declaraciones, realizadas en la edición británica de la revista Glamour, le han valido el aplauso entregado de las redes, donde ya tiene una legión de admiradoras incondicionales. "Me gustaría ser portavoz de la idea de que todo el mundo debería sentir que es su mejor versión porque cuidan lo que ya son. Me gustaría decir a todo el mundo que se haga cargo de sí y que se asuman tal y como son. Sí, tenemos arrugas. ¡Y no pasa absolutamente nada!", explicó Victoria Beckham sobre su relación actual con las ansiedades y miedos relacionados con la belleza.





Por supuesto, estas palabras no se quedan en simple discurso bienintencionado y políticamente correcto. En la campaña de publicidad de su recién estrenada firma de cosmética se pueden ver perfectamente sus arrugas: no las ha retocado. "Creo que la gente quiere ver fotos de la realidad. Cuando trabajábamos en las imágenes, tuve claro desde siempre que no se trataba de lograr una piel perfecta, sino de lucir la mejor piel que puedes tener". Y, por descontado, desterrar conceptos como antienvejecimiento o antiarrugas que solo sirven para provocar más ansiedad y miedo a la edad. "Odio esas palabras", admite Victoria Beckham. ¿Y quién no?