25 oct 2019

¿Pensabas que nunca iba a llegar el momento? Ja. Los 30 llegan, y los 35 todavía más rápido, así que conviene ir previniendo para estar estupenda cuando haya que dar el gran salto a la siguiente década. Desde los 25 años la piel empieza a perder colágeno en una proporción de un 1’5%, según explican los expertos, lo que significa que el andamio para mantener una piel firme y lustrosa comienza a desbaratarse. Con todo, aunque ese es un proceso natural, siempre se puede ralentizar usando las cremas adecuadas y siguiendo unos buenos hábitos.

Eau Cellulaire Hydra Booster Antioxydante de Institut Esthederm (20 €). Acqua Micelar de Atashi (17€). Fotoprotector facial Oil-free SPF50+ de Babé (15,50 €). pinit d.r.

Para empezar, evita el sol todo lo que puedas y, nunca, nunca jamás, se te ocurra tomarlo sin llevar una buena capa de protección con SPF50. Aunque ahora no se vea, la piel tiene memoria y es muy vengativa. Créenos, si abusas de la radiación y no te proteges correctamente, las arrugas aparecerán antes, serán más profundas y lucirás unas vistosas manchas oscuras dentro de unos años, porque el sol daña las células de la piel. Así que si vas de terraceo, aunque sea en invierno, no te olvides el bronceador, llévalo puesto desde casa.

Dicho esto, la segunda precaución que debes tener es evitar la deshidratación de la piel. ¿Razones? Primero por puro confort y segundo, y más importante, porque contribuye a un envejecimiento prematuro de la piel. Por eso, por la mañana y por la tarde es prescriptivo aplicarse una crema hidratante, y si contiene ácido hialurónico (uno de los mejores activos para conseguirlo) mejor que mejor.

Hyalufeel Daily Water Shot de Montibello (44,50 €). Beauty Bomb Bio Active Mask Antioxidant de Klau (140 €). pinit d.r.

Por último, y esto es independiente de si vives en la ciudad o a las afueras, tienes que defenderte del daño que causa la polución sobre la piel. Ese enemigo invisible no solo ataca tu salud, sino también tu piel, que se ensucia, se vuelve cetrina, pierde luminosidad y se estropea con las partículas tóxicas que flotan en la atmósfera y que se depositan en nuestra epidermis. Ponle freno con una buena limpieza por la noche y con una crema repleta de antioxidantes, como la vitamina C.