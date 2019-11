7 nov 2019

¿Alguna vez te has planteado cuidar tus pestañas más allá del habitual desmaquillado y de elegir las máscaras más naturales que contengan ingredientes como los péptidos y biotina para mantenerlas en forma? Si la respuesta es no, debes saber que existen tratamientos específicos para su cuidado que no obran milagros pero sí ayudan, y mucho. Hablamos de los sérums para pestañas, y en concreto, del más vendido de Amazon.

Si siempre has soñado con unas pestañas extra largas, curvadas y gruesas, y lo tuyo no son las postizas, lo que necesitas es incluir en tu rutina de belleza y en tu neceser este cosmético: Kikilash Infinity (34,90 euros), un tratamiento fortalecedor y alargador para pestañas (y cejas) que se ha convertido en todo un best seller.

Quienes ya lo han probado le han dado un 4,6 de 5 estrellas y cuenta con más de 300 valoraciones entre las que destacan su eficacia, su olor agradable, la suavidad del producto, su precio o su durabilidad: "Es muy fácil de aplicar y no da sensación de apelmazamiento" "Dice que los primeros resultados se verán a partir de la tercera semana de uso, pero desde la segunda semana se nota mejoría en el espesor de la pestañas" "La relación calidad precio es bastante buena, comparada con otros artículos similares".

¿Cómo se aplica? Es recomendable hacerlo por las noches antes de irse a dormir para aprovechar la regeneración celular durante las horas de sueño. Hazlo tras haber quitado todo resto de maquillaje y con los párpados secos. Con su pincel, dibuja una línea con el producto sobre las pestañas, como si fuese un eyeliner y déjalo secar.

Pero cuidado, esto no significa que tus pestañas vayan a hacerse infinitas, pero gracias a algunos de sus componentes como la queratina, tendrán un aspecto fuerte, brillante y con mayor densidad, es decir, unas pestañas 100% cuidadas y nutridas. ¡Hora de transformar la mirada!