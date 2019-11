22 nov 2019

Al igual que ocurre con las tendencias de maquillaje o de decoración para uñas, cada poco tiempo aparecen en el mercado nuevos ingredientes que prometen cuidar la piel de forma única pero, que tras su momento de gloria desaparecen igual de rápido de la forma en la que los conocimos. Sin embargo, existen unos activos cosméticos antiedad que llevan muchos años demostrando su eficacia –el retinol, por ejemplo, lo lleva haciendo desde 1975– y que les ha convertido en claros merecedores del premio a los mejores ingredientes antiedad.

Retinol antiarrugas

El ingrediente preferido de los dermatólogos estimula la producción de colágeno, disminuye las líneas finas, mejora la textura de la piel y combate el acné. Con el retinol se debe esperar de ocho a diez semanas para apreciar los resultados. Además, no hay que asustarse si el rostro muestra algo de enrojecimiento o inflamación, que se pueden prevenir comenzando a usar el producto poco a poco: una o dos veces en semana, para pasar luego a hacerlo en días alternos hasta llegar paulatinamente a su uso diario.

Es clave dejar de usar exfoliantes mientras se usa este activo, ya que también incorpora entre sus propiedades la de exfoliar. Y no hay que olvidarse de hidratar bien la piel después de su uso y acompañar siempre la cosmética con retinol de un buen protector solar.

Concentrado de Aceite de Retinol Rejuvenecedor Ideal Resource de Darphin (90 €). pinit d.r.

Ácido hialurónico hidratante

Esta pequeña molécula tiene un gran poder de hidratación y también es uno de los mejores humectantes (elementos que atraen y retienen el agua) del mundo. Lo mejor es que el ácido hialurónico es apto para todo tipo de pieles y para personas de cualquier edad; además, es el mejor complemento para al resto de activos del cuidado de la piel.

Crema orgánica y vegana, con ácido hialurónico, Créme Idéale de Scens (68 €). pinit d.r.

Vitamina C iluminadora

Es otro de los activos preferido de los médicos, ya que tiene un gran poder antioxidante y es capaz de estimular la producción de colágeno. Sus beneficios más notables es que aporta un extra de luminosidad y aporta un tono uniforme, atenuando las manchas. Eso sí, para que los resultados sean notables la concentración de este activo en la formulación del producto que compres debe ser alta, hasta de un 20% en un sérum o una crema.

Su pero es que pierde sus propiedades cuando entra en contacto con la luz, por lo que es primordial que el cosmético que adquieras tenga un envase opaco. Y recuerda no combinar esta con el retinol o tu piel se irritará en exceso.

Sérum Vitamin C Ester de Perricone MD (99 €). pinit d.r.

Péptidos reafirmantes

Son como unos bloques de construcción, pero de proteínas, y algunos de ellos son capaces de aumentar la producción de colágeno, acelerar la cicatrización de heridas e incluso lograr un efecto parecido al del bótox cuando se aplican tópicamente. Puedes introducirlos en la rutina de belleza desde los treinta años, cuando la piel comienza a estar menos firme y repulpante que a los veinte, o incluso si quieres difuminar alguna cicatriz o las marcas de las estrías, ya que también funciona de maravilla en la piel del cuerpo. Y los últimos estudios científicos aseguran que algunos péptidos también son aptos para tratar los eccemas.

Crema Resculpt, con péptidos, de la línea Smart Clinical MD de Clinique (85 €). pinit d.r.

Alfahidroxiácidos suavizantes

También conocidos como AHA, son perfectos para eliminar los síntomas producidos por el daño solar, la hiperpigmentación, el acné y las arrugas menos profundas. Existen diferentes clases de alfahidroxiácidos, pero el más conocido, y eficaz, es el ácido glicólico, que es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel dañada para estimular la producción de células nuevas.

Al igual que ocurre con la vitamina C, no hay que usar el glicólico mientras se está utilizando retinol. Y si tu piel es sensible será mejor que lo sustituyas por el ácido láctico, que aunque también es un exfoliante químico, no reseca tanto la piel como el primero.