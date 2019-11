26 nov 2019 MUJERHOY

Mujerhoy ha celebrado hoy la octava edición de sus Premios Belleza dentro del marco del 20 aniversario de la publicación, que continúa esta tarde con el evento abierto al público Beauty Night y finaliza esta noche con un concierto en el que participan, entre otras, las artistas Ana Mena, Brisa Fenoy y Dora. Precisamente esta última, hija de la recordada modelo Bimba Bosé, se ha encargado de poner este mediodía el broche final a la ceremonia de entrega de galardones con una interpretación acústica de su última e inédita composición.

Dora, durante su actuación en los Premsios Belleza Mujerhoy. pinit JESÚS GARCÍA

Durante el evento, presentado por la actriz española Marta Hazas, se han otorgado 16 premios elegidos entre los 80 candidatos a las diferentes categorías de los mejores productos cosméticos de 2019. Este año, precisamente, se ha incorporado una nueva categoría: el Premio Especial Clean Beauty, que reconoce el esfuerzo de la industria por adaptarse a unos estándares de calidad que ponen la naturaleza en primer plano.

Marta Hazas durante la presentación de los VIII Premios Belleza Mujerhoy. pinit jesús garcía

La cita ha cobrado especial protagonismo porque, coincidiendo con la celebración de las dos décadas de vida de Mujerhoy, se produce un relevo en la dirección de la revista. Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy, ha comunicado que “en este emocionante comienzo, en el que siento mucha ilusión y mucha responsabilidad, cuento con una audiencia que supera el millón de lectoras en papel cada semana y los cuatro millones de usuarios únicos en digital”.

También ha recalcado: “Mujerhoy debe ser un lugar en el que hablar de éxito, de talento, de poder. Una cabecera que tiene un alto porcentaje de lectoras, pero que está abierta a todos. Porque no queremos que sea excluyente ni cerrada, sino grande y abierta. Influyente. Que hable de moda, de belleza, de estilo de vida, que recoja historias de liderazgo, que ofrezca a quienes nos siguen entretenimiento relevante, grandes entrevistas, que acerque a nuestras lectoras personajes de todo el mundo”.

Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy. pinit jesús garcía

Su discurso ha concluido destacando que “tenemos la suerte de ser líderes en audiencia, así que también la gran responsabilidad de ofrecer a nuestras lectoras, a nuestros lectores, contenido cualitativo, diferente, interesante, divertido. Contenido imprescindible”.

Celebrados en la sala La Riviera de Madrid, patrocinados por Douglas, y con la colaboración de Marqués de Cáceres, durante la presentación de los VIII Premios Mujerhoy, Marta Hazas ha asegurado que la salud es la esencia de la belleza y que una piel sana es bonita. También se ha atrevido a confesar que ella cree que “el mejor color del mundo es el que te queda bien a ti”.

Y ha dado paso a la entrega de los galardones, diseñados por el artista y director de Moda y Belleza de Mujerhoy Gervasio Pérez, que, además se ha encargado de hacer los honores junto a la directora de la revista, Lourdes Garzón, la directora Comercial del Área de Revistas Vocento, Liliana Maguregui y la directora de Publicidad de Mujerhoy, Amaia Campos.

De izquierda a derecha, Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy; Liliana Maguregui, directora Comercial del Área de Revsitas Vocento; Gervasio Péreza, director de Moda y Belleza de Mujerhoy, y Amaia Campos, directora de Publicidad de Mujerhoy.. pinit jesús garcía

El acto ha concluido con la intervención de la directora general de Taller de Editores, Laura Ruiz de Galarreta, que ha dado la enhorabuena a los premiados, a los finalistas y a todos las personas que han participado en estos Premios Belleza, y también ha felicitado a la cabecera por su 20 aniversario. “Mujerhoy lleva 20 años acompañando a las mujeres españolas, llenando sus vidas de información veraz y contribuyendo, por tanto, a su mayor independencia; a su libertad”.

Después ha añadido que “en el mundo de la comunicación, de la moda y de la belleza hay un back to basics que no está reñido con la modernidad, la tecnología o los nuevos canales y formatos, sino que tiene que ver lo que en la cocina se conoce como fuego lento y en el periodismo se denomina contenidos de calidad”.

Laura Ruiz de GAlarreta, directora general de Taller de Editores. pinit jesús garcía

Esta cita está vinculada a la música porque “como ocurre en todos los momentos importantes de la vida, queríamos que esta presentación también tuviese una banda sonora: la de la apuesta por el futuro, la de las nuevas generaciones; con ese espíritu rockero, inconformista, honesto, libre y defensor de las grandes causas”, ha confesado Laura Ruiz de Galarreta. El espíritu de mujeres como Dora, Lucía Fernanda, Ana Mena y Brisa Fenoy, cantantes que participarán esta noche en el Concierto XX Aniversario de Mujerhoy.

Estos han sido los galardonados en los VIII Premios Belleza Mujerhoy:

· Cuidado del cabello: Original Remedies La Mascarilla-Leche Miel Reparadora de Garnier. Ha recogido el premio Olga Seisdedos Piñel, Directora de Marketing de Garnier.

· Cabello styling: Hair Rituel Spray de Volumen de Sisley. Ha recogido el premio Álvaro Artiach, Director General de Sisley.

· Dermocosmética: Mistology de Sesderma. Ha recogido el premio Paula Pérez, Head of Communications de Sesderma.

· Colorido: ControlledChaos MascaraInk de Shiseido. Ha recogido el premio Ainhara Viñaras, General Manager de Shiseido Division España.

· Fragancia mujer: Sì Fiori de Giorgio Armani. Ha recogido el premio Olivia Manjón, Directora General de Giorgio Armani y Perfumes L’Oréal Luxe.

· Perfume revelación: Idôle de Lancôme. Ha recogido el premio Alberto Coach, Jefe del grupo de Perfume y Maquillaje de Lancôme.

· Perfume flechazo: Cousin Flora de Penhaligon’s. Ha recogido el premio Raquel Puentes, Directora de Comunicación de Puig España.

· Tratamiento de ojos: Moisture Surge Eye 96-Hour Hydro-Filller Concentrate de Clinique. Ha recogido el premio Lorena Fernández, Brand Manager de Clinique.

· Sérum: Super Aqua Serum de Guerlain. Ha recogido el premio Virginie Hochard, Jefe de Producto de Tratamiento de Guerlain.

· Base de maquillaje: Your Skin but Better CC+ de It Cosmetics. Ha recogido el premio Carla Serrat, Directora de Marketing de It Cosmetics.

· Tratamiento facial diario: Regenerist Whip de Olay. Ha recogido el premio Blanca Bueno, Responsable de Comunicación de Olay.

· Tratamiento facial premium: Prevage Progressive Renewal Treatment de Elizabeth Arden. Ha recogido el premio Joaquín Gordon, General Manager de Elizabeth Arden Spain.

· Tratamiento facial específico: V Shaping Facial Lift de Clarins. Ha recogido el premio Isabelle Picou, Directora de Relaciones Públicas de Clarins.

· Tratamiento corporal específico: Reafirmante Senos, Cuello y Escote de Fridda Dorsch. Ha recogido el premio Sonia Márquez, Directora de Ventas y Comunicación de Fridda Dorsch.

· Tratamiento corporal diario: Vinoperfect Crema Antimanchas para Manos de Caudalie. Ha recogido el premio Beatriz Cossío, Marketing Manager de Caudalie España.

· Premio especial Clean Beauty: Honest Beauty (excluisvo en Douglas). Ha recogido el premio Clara Gómez, Brand Manager de Honest Beauty Spain.