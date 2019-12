2 dic 2019

¿Quién no ha sufrido un drama con sus cejas a lo largo de su vida adulta? Si eras joven en los años noventa es muy probable que las llevabas depiladas en exceso, si no, seguro que en alguna ocasión te has pasado con las pinzas… Después del desastre estético (y los lloros) llega el momento de intentar recuperar su forma y espesor de la manera más inteligente. Ármate de paciencia y toma nota de los cuidados que debes darle.

El ciclo de crecimiento habitual de las cejas es de unos cuatro meses, pero si usas a diario un producto específico para ellas puedes acortar este a ocho semanas. Además, sus fórmulas no solo aceleran el crecimiento, sino que también las vuelven más fuertes y previenen su rotura. Busca las que contengan en su composición péptidos, que son activos que estimulan la actividad del folículo piloso para proporcionar longitud y grosor al vello de las cejas.

Sin embargo, también debes de tener en cuenta que el estrés, la anemia, la desnutrición, problemas con la tiroides y la depilación excesiva durante años pueden provocar daños permanentes en el folículo, haciendo que no vuelva a crecer el vello en algunas partes. Mantener tu cuerpo saludable llevando una dieta equilibrada en la que estén presentes alimentos que estimulan el crecimiento del cabello y las uñas, como coliflor, brócoli, mariscos, pescado azul, frutos secos, legumbres y huevos.

Mientras tus cejas están en plena fase de crecimiento, el maquillaje te ayudará a que se vean más intensas y gruesas. Los productos específicos para esta zona te ayudarán a disimular las calvitas con pigmento y los que incorporan un pupillón las mantienen maquilladas y peinadas durante horas.

Una vez se hayan vuelto algo más gruesas ni se te ocurra intentar hacerte una forma bonita en casa; mejor acude a una profesional para que haga el diseño que más te favorezca y mantente alejada de las pinzas y de los espejos de aumento.