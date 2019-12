15 dic 2019 Julia rivera

Lejos quedan los tiempos en los que una Emily Jean Stone, de apenas 11 años, se subía por primera vez a un escenario en Phoenix, su ciudad natal. Lo hizo sin vocación y con la idea de combatir sus ataques de ansiedad con una especie de terapia de choque. Pero, desde entonces, no ha dejado de amar la escena.

Hoy, los 31 años, y ya convertida en la Emma Stone ganadora de un Óscar por La La Land, se ha lanzado al mundo de la producción, con la miniserie televisiva Maniac, y ha decidido abrazar su versatilidad aceptando el papel protagonista de Cruella, la cinta que rueda Disney sobre la villana de 101 Dálmatas. Y se divierte.

Pero no es su único atrevimiento: su personalidad y su capacidad para expresar emociones la ha llevado a protagonizar el cortometraje de lanzamiento de Coeur Battant, el nuevo perfume de Louis Vuitton: un aroma a pera y flores blancas creado por el maestro perfumista Jacques Cavallier Belletrud. “El corto no solo gira en torno a un perfume –nos dice la actriz–. Sobre todo habla de la mujer que lo lleva, de cuáles son sus experiencias y sus sueños…”. Para Stone, al no haber diálogos, ha sido “un desafío tener que utilizar el cuerpo y la mirada como únicas herramientas para transmitir tantas emociones”.

En el cortometraje, aparece también la Emma más divertida: “Pude bailar como loca, que es una de las cosas que más me gusta hacer en este mundo”, confiesa.

La alianza de Stone y Louis Vuitton la conocemos bien en las alfombras rojas, donde cada una de sus apariciones es un acontecimiento: atrevida y elegante, recuerda al Hollywood clásico. ¿Se puede pensar en un maridaje mejor para la actriz que el gigante del lujo francés?

Capaz de pasar de pelirroja a rubia, y de vestidos de alta costura a jeans, Emma ama la moda. Y el amor es recíproco. Junto a Meryl Streep, al compositor y actor Lin-Manuel Miranda y a Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, será anfitriona de la Gala Met 2020, el acontecimiento benéfico del año, organizado por el MET de Nueva York. La próxima edición se inspirará en la película Orlando, dirigida por Sally Potter en 1992 y basada en la novela de Virginia Woolf. El momento que sugiere la gala es la escena en el que Tilda Swinton entra en un laberinto con un vestido de aire francés del siglo XVIII y sale con uno del XIX. Quedan seis meses para la cita y lo más esperado de la noche ya es Emma Stone.