17 dic 2019

¿Cuántas veces has hecho el gesto frente al espejo de estirarte la piel desde la mandíbula hasta las orejas para ver cómo quedarías? Pues esto, pero sin exagerar, es lo que hacen los hilos tensores, reafirmar la piel con flacidez.

Si te da miedo pasar por un lifting y las cremas se te quedan cortas, los hilos tensores una opción que te ofrece la medicina estética con magníficos resultados para tonificar el óvalo de la cara, eliminar el código de barras o el surco nasolabial y mejorar la calidad de la piel. Pero antes de lanzarte, te conviene saber de qué estamos hablando.

Seguro

Esta técnica se ha perfeccionado mucho desde que surgió hace ya más de 30 años, por eso hoy en día es raro que provoque reacciones adversas. Pero, como siempre, para evitar malas praxis, conviene que te asegures de que el centro al que acudes cuenta con todas la garantías.

Con un plus

Hay distintos tipos de hilos. Los de polidioxanona (PDO), que no requieren anclajes, son los más utilizados hoy en día y se insertan creando una especie de red horizontal y vertical que actúa como malla. Estimulan la producción de colágeno sin aportar volumen, reafirman los tejidos y engrosan la piel.

Rápido

Basta con una sola sesión –de entre 45 minutos y una hora– para conseguir un rostro con efecto lifting. Y, por cierto, esta tonificación también se puede conseguir en otras partes del cuerpo, implantando los hilos tensores en brazos, tripa, pechos, muslos o glúteos.

Sencillo

Se aplica una crema anestésica previamente y una vez que ha hecho efecto, los hilos se insertan en la dermis con unas agujas. Luego no hay que volver a extraerlos, ya que se reabsorben. Durante los siguientes cuatro o cinco días sentirás molestias.

Postratamiento

Que sepas que se va a notar que te has hecho algo, porque se produce una inflamación que no es fácil disimular y porque los hematomas duran una semana, como poco. Por cierto, durante ese tiempo hay que evitar la práctica deportiva.

Cuándo y cuánto

Los requisitos para que los hilos tensores queden bien y den el resultado esperado es no tener una piel muy fina para que no se vean, ni demasiado envejecida, porque entonces los hilos no tienen la capacidad de retensarla. Se recomiendan entre los 35 y los 45 años y en casos con flacidez moderada. Dependiendo de la zona a tratar, el coste es a partir de 500 euros.

Duración

Los primeros efectos se suelen notar pasadas la cuatro semanas, y el efecto ya es muy visible a los tres meses y se mantiene alrededor de un año. Durante ese periodo no hay incompatibilidad para que se combinen con fillers o bótox.