18 dic 2019

Compartir en google plus

Textura nube: Es lo que piden las millennials: que el tacto de sus cremas sea ultraligero, se absorba en tiempo récord y que no noten ni que la llevan puesta. Pero también exigen resultados. Y ahí es donde entra la fórmula antiedad de Regenerist, centrada en combatir arrugas, flacidez y deshidratación desde 2008.

Regenerist de Olay (39,99 €). pinit d.r.

Oro vegetal. La separación de activos, que se fusionan en el momento de la aplicación, es una apuesta de Clarins desde hace décadas (su Double Serum es un éxito de ventas desde 1985). Sirve para combinar texturas distintas y sacarles el máximo rendimiento. Así funciona Plant Gold, que aligera en emulsión su Huile Orchidée Bleue.

Plant Gold de Clarins (65 €). pinit d.r.

Tensión inmediata. La arquitectura del rostro, que pierde sus volúmenes con el paso del tiempo, siempre ha tenido un aliado en la gama Smart Clinical de Clinique y sus péptidos innovadores. En 2019 propone atacar la flacidez y el descolgamiento del óvalo facial.

Smart Clinical MD Multi-Dimensional Age Transformer Resculpt + Revolumize de Clinique (85 €). pinit d.r.

El microbioma sí importa. Esta palabra clave hace alusión a la flora bacteriana que habita en tu piel. De esos millones de microorganismos depende la barrera de protección y el equilibrio de agua y lípidos. De mantenerlos bajo control se encarga el superventas de Lancôme desde hace una década, reformulado con pre y probióticos.

Nuevo Advanced Génifique de Lancôme (83 €). pinit d.r.

Vitamina C al máximo. El encapsulado en ceramidas de Elizabeth Arden revolucionó la belleza en los 90. Permitía altas concentraciones de activos, sellados hasta el momento de uso para que no perdieran eficacia. Acaba de incorporarse a esta familia una vitamina C de última generación y un 178% más potente que la tradicional.

Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum de Elizabeth Arden (110 €). pinit d.r.

Lujo en Los detalles. De una de las fórmulas más premiadas de la historia de la cosmética, Future Solution LX de Shiseido, surge ahora una línea exclusiva que une la exquisita tradición nipona con su veneración por las innovaciones científicas. Y en su corazón, una planta casi mitológica, la hierba Enmei.

Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate Luminance Sérum de Shiseido (495 €). pinit d.r.

Suave es la noche. Fue el primer sérum nocturno de la historia que incorporaba ácido hialurónico y que se centraba en la reparación celular. Y cambió la concepción de los cuidados del rostro para siempre. Su nuevo objetivo son las pieles reactivas. De hecho, su nuevo Repair Intense Reset Concentrate reduce las irritaciones en menos de una hora.

Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate de Estée Lauder(98€). pinit d.r.

El poder del océano. Su Crème a secas, con su fórmula secreta de un fermentado de algas con más de 50 años de historia, es uno de esos santos griales beauty que apasiona a las forofas de la cosmética. En su última encarnación, el Miracle Broth (que así se llama el legendario activo) añade nuevos ingredientes marinos y concentra todo su potencial en un sérum de efecto reparador intensivo.