A lo mejor no sabes exactamente lo que le pasa a tu piel, pero si te pica con frecuencia, los cosméticos te producen quemazón, sientes una tirantez extrema, se te irrita con facilidad, te salen rojeces o descamaciones, háztelo mirar por un dermatólogo. Si todo esto empeora cuando hace frío o cuando hay cambios bruscos de temperatura, tienes muchas papeletas para tener una piel sensible.

Cuando todo lo que pones sobre tu piel, incluida el agua, te molesta, tienes que tener mucho cuidado con los cosméticos que utilizas y saber lo que tienes que hacer para calmarla y qué cosas la ponen peor.

Todos los problemas de una piel sensible parten de su función barrera débil, lo que se traduce en que tiene dificultades para proteger como es debido de los patógenos y que reacciona frente a lo que para ella es una agresión, como son el frío extremo, el calor, la limpieza excesiva, las cremas que no son específicas para la hipersensibilidad y hasta los periodos de estrés. La rosácea, el acné, los eccemas o la atopía son algunas de sus manifestaciones.

Si no quieres que tu piel sensible te juegue malas pasadas, ten en cuenta algunas precauciones que te evitarán alteraciones y te ayudarán a evitar brotes. Es importante que mantengas en todo momento un nivel óptimo de hidratación en la piel, así que evita el agua muy caliente, no te restriegues al secarte (usa una toalla de fibra, por su suavidad, y hazlo a toques) y huye de los productos que contengan alcohol en su composición. En la cara no son aconsejables los maquillajes waterproof, por la sencilla razón de que son más difíciles de retirar y tienes que friccionar más la piel para retirarlos o utilizar desmaquillantes más agresivos.

Vas a tener que mirar mucho la etiqueta y huir de aquellas fórmulas que incluyan perfumes y determinados conservantes, que pueden incrementar los alérgenos de forma exponencial. También debes alejarte de los peelings, que pueden ser sumamente irritantes, y de algunos tipos de láseres.

¿Qué te puedes aplicar? Para evitarte problemas, ve a lo seguro y opta por fórmulas específicamente diseñadas para las pieles sensibles, que además de proporcionarles los lípidos que necesitan, ayudarán a calmarlas. Ingredientes como glicerina y alantoina suelen estar en sus composiciones. Fíjate cuando vayas a comprarlas. Y, por regla general, los productos, cuanto más suaves y emolientes, mucho mejor. Es importante que tengan capacidad de retener el agua en la epidermis.

Una cosa más: si vas a mezclar, asegúrate que los cosméticos son compatibles y no te van a causar ninguna reacción combinados.