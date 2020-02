13 feb 2020

Compartir en google plus

Antes de que llegasen los cosméticos a echarnos una mano en el cuidado de nuestra piel, nuestro pelo o nuestras uñas, estos pequeños problemas se solucionaban con remedios caseros sacados de la despensa. Y aunque ahora la oferta es lo suficientemente abundante como para encontrar el producto que necesitamos en nuestra tienda favorita, tampoco tenemos que rechazar esas viejas recetas que han funcionado toda la vida.

Uno de los ingredientes de la vida diaria que más usos tiene a la hora de cuidarnos es el vinagre de manzana. Ya hemos hablado aquí de las propiedades adelgazantes de la madre del vinagre. Y ahora queremos explorar las bondades de una sustancia tan simple como versátil que lo mismo sirve para el pelo que para las uñas.

Ahora además de pasarte por el pasillo de los cosméticos vas a tener que pasar por el de los condimentos. pinit

Entre sus aplicaciones más exitosas está la utilización de este ingrediente fundamental de las ensaladas en una sesión de pedicura casera. Dos partes de agua y una de vinagre de manzana durante 15 minutos son suficientes para ayudarnos a eliminar las durezas con una piedra pómez, además de combatir los hongos en las uñas.

Dos partes de vinagre por una de agua para una pedicura casera impecable. pinit

Con esa misma fórmula, dos partes de agua por una de vinagre, tendremos un excelente desmaquillante que podemos guardar en la nevera durante una semana. Y si lo que necesitamos es un colutorio, la proporción tendrá que ser uno a uno.

Vinagre de manzana para dejar el aliento fresco. pinit

Para ayudar a nuestra piel a prevenir las manchas, o para suavizarla, combinaremos una parte del vinagre con una parte de agua destilada, y limpiaremos nuestro rostro con un algodón un par de veces al día. Y si lo que queremos es tratar las esas inesperadas quemaduras solares leves tan propias de la primavera, doblaremos la cantidad de vinagre por cada parte de agua y aplicaremos la solución en la zona afectada.

También tiene aplicaciones capilares, aunque no estamos seguras de que nos vaya a gustar el olor. pinit

Para terminar, no podemos olvidarnos de los efectos del vinagre de manzana en el pelo. Si lo enjuagamos una vez al mes con vinagre de manzana conseguiremos un cabello suave que recuperará su brillo. No nos consta que exista una forma de hacer que el olor del vinagre no se quede en tu pelo demasiado tiempo.