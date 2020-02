21 feb 2020

Sí, lo sabemos, ya teníamos demasiadas redes sociales, pero tal vez es hora de asumir que Tik Tok no es únicamente una red de vídeos frikis y bailes y ha llegado para quedarse. Y entre las principales razones para que esto suceda está que su poder viral es, cada día, más indiscutible. La última prueba de ello ha llegado de la mano de un producto beauty con unas cifras que ya quisieran para sí muchas compañías.

La responsable de la hazaña que tiene locos a los departamentos de marketing de todo tipo de firmas ha sido la usuaria @kaelynwhitee que publicó un video con es estado de su piel antes y después de utilizar el producto. Y el cambio es tan espectacular que la reacción de los que lo vieron fue instantánea.

El tratamiento de The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution es el producto que utiliza en el vídeo Kae, que tiene setenta y siete mil seguidores. Un relato audiovisual que acompaña con la canción Like That y que acumula más de medio millón de me gusta.

Este tratamiento tiene una alta concentración de ácidos libres.

Según un representante de The Ordinary, el vídeo de Kae fue responsable de la venta de más de cincuenta y dos mil unidades del tratamiento en tan solo dos semanas. El cambio es espectacular, y si te quedas con ganas de probarlo puedes encontrar el tratamiento en las perfumerías Douglas por un precio de 7,20 euros.

Tras su aplicación es importante utilizar protector solar durante una semana.

Formulado con exfoliantes químicos solubles en agua y aceite, un uso semanal ayuda a eliminar la piel muerta, alisando nuestro cutis y facilitando una regeneración saludable. Este tipo de exfoliación ilumina la piel, ayuda a curar cicatrices y protege contra el envejecimiento prematuro. Pero tenemos que proteger nuestra piel después de su uso, ya que puede aumentar su sensibilidad al sol y la posibilidad de quemaduras.

Unas gotas serán suficientes para extender el tratamiento por el rostro.

El tratamiento de The Ordinary se aplica como una mascarilla, y solo hay que mantenerlo sobre la piel unos diez minutos. La pimienta de Tasmania es la encargada de darle su característico color rosado y contribuye a reducir la irritación que producen los ácidos. Esta alta concentración es la responsable de que solo debamos mantenerlo sobre la piel unos minutos, y de que este tratamiento no se recomiende a aquellas personas que tienen la piel sensible o con problemas.