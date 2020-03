9 mar 2020

Todas tenemos claro que los profesionales de la piel recomiendan no tocarse los granos, pero quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra… Drew Barrymore ha reconocido que ella es de las que a veces no puede evitar explotarse una espinilla, pero ha compartido con sus seguidores el modo de hacerlo evitando el enrojecimiento y la inflamación, y acelerando el tiempo de cura.

La mítica actriz de E.T. todos los años dedica una semana a compartir sus secretos de belleza, trucos y cosméticos favoritos en su cuenta de Instagram. Drew ahora mismo está sufriendo un brote de acné, pero ella se lo ha tomado con humor y ha aprovechado esta situación para inventarse una canción sobre sus espinillas.

Además, ha declarado que está usando una mascarilla purificante de Caudalie y también ha reconocido que muchas veces no puede evitar explotarse los granos. Sin embargo, asegura que ha encontrado la manera de quitárselos (aunque los expertos recomiendan siempre no tocarlo) sin que le quede marca y también evitando la inflamación de la zona de alrededor. El truco es tan sencillo como ponerse un cubito de hielo nada más explotarlo y así a la mañana siguiente la escabechina no será tan obvia.

Gel Limpiador Capsule Lab de Postquam (24,50 €). Complemento alimenticio Acne Caps de Mi Rebotica (19,90 €). Crema hidratante Moisturetripde Glamglow (49,95 €, en Sephora). pinit

Es cierto que este acto no es milagroso y por eso no borra el rastro de inmediato, sino que previene la inflamación y hace que la marca sea más pequeña y que desaparezca antes. De hecho, la protagonista de Santa Clarita Diet dice que ha notado una gran diferencia respecto a las veces anteriores en las que se ha explotado un granito, donde la hinchazón estaba presente. “Si no me hubiera puesto hielo me habría despertado con más infección y la costra hubiera sido mayor y hubiese durado también más días. Sin embargo, mañana la costra se despegará. Será plana”, asegura.

Y otro consejo que da a sus fans es poner unas gotitas de un colirio para los ojos rojos en la zona (ella ha probado con el de la marca Visine). “Pon el Visine en el enrojecimiento y juro por Dios, realmente lo aclara”, afirma.