14 mar 2020

El coronavirus está poniendo a prueba nuestras prioridades y nuestras necesidades en materia cosmética. Las autoridades insisten en que la mejor forma de prevención es un gesto tan sencillo y básico como una buena higiene de manos y, como sustituto, si nos encontramos en la calle, los desinfectantes con alcohol.

Eso explica que el hidrogel de manos se haya convertido en todo un objeto de deseo. Nunca antes un producto de cuidado personal había sido tan demandado, hasta el punto de que se ha roto el stock y es imposible encontrar en farmacias ni en supermercados el ansiado gel de manos para luchar contra el coronavirus (recuerda que no puedes tocarte la cara).

Pero tenemos una buena noticia. Y es que existen otras opciones que también han demostrado su eficacia para luchar contra los microorganismos, como son la clorhexidina y la lactoferrina.

Raúl de Lucas Laguna, especialista en Dermatología del HBN39, Especialidades Médicas de Madrid, nos da la explicación científica para que no te dejes engañar por los bulos: “La clorhexidina puede ir en una fórmula acuosa o alcohólica, pero si lo queremos usar para la higiene de manos con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, sólo serviría la fórmula alcohólica, porque el alcohol tiene la propiedad de eliminar los gérmenes de manera inmediata y los antisépticos se le añaden para que la desinfección dure varias horas”.

No obstante, Raúl de Lucas Laguna, miembro de Top Doctors, puntualiza que la clorhexidina, si bien se utiliza de manera habitual en el ámbito médico-sanitario, puede producir irritación en los ojos y en la piel: “Si no hay otra cosa, podría estar justificado que una persona en su día a día utilice este producto, pero no hay que volverse locos. Lo más efectivo para evitar el contagio es una buena limpieza con agua y jabón. Y, aunque no es la prioridad, para evitar dermatitis, si es posible, lo mejor sería elegir un jabón sin detergente y de pH ácido, como los formulados para la dermatitis atópica, que respetan la barrera cutánea, porque vamos a tener que lavarnos las manos muy frecuentemente”, añade. Y, por cierto, estos geles de cuerpo sirven también para las manos…

El otro gran descubrimiento es la lactoferrina, que fortalece las defensas, según explica el doctor Gabriel Serrano: “La lactoferrina liposomada actúa en el organismo como una sustancia natural que forma parte de nuestro sistema inmunológico. La lactoferrina está presente en el calostro, en las lágrimas e incluso en la saliva, proporcionando una protección global. La proteína, de acción antivírica, antiinflamatoria y antioxidante, tiene un gran poder de estimulación del sistema inmune que activa los mecanismos naturales de defensa”.