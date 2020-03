18 mar 2020

Hace un par de días te explicamos que no deberíaa llevar las uñas pintadas mientras dure la emergencia del coronavirus, tanto porque el esmalte se puede resquebrajar, provocando que los virus se queden en las pequeñas grietas, como porque si llevas una manicura de color oscuro, sobretodo, te resultará más difícil ver si tienes suciedad entre la uña y la piel de los dedos. Sin embargo, entendemos que como tanto tiempo encerrado en casa da para mucho y que hacerte un nail art puede tenerte entretenida un rato. En Instagram las manicuras que triunfan ahora son las de arcoíris, en solidaridad con los damnificados por el coronavirus.

Manicura con acabado mate y líneas de colores curvas. pinit

Los niños italianos han comenzado una iniciativa que consiste en colocar carteles en balcones y ventanas con la frase Andrà tutto bene (todo ira bien) y Lo resto a casa (yo me quedo en casa), acompañada normalmente de un arcoíris, que sirve como metáfora para decir que después de la tormenta viene la calma. Este se ha convertido en el símbolo esperanzador de la cuarentena que nos ha tocado vivir y ahora no solo se repite a modo de letreros en los hogares, sino que también se ha convertido en el nail art más solidario de las redes sociales.

La opción más sencilla: manicura francesa multicolor. pinit

Son muchas las profesionales y aficionadas que han subido a sus cuentas de Instagram imágenes con su manicura de arcoíris (#rainbownails) recién hecha como muestra de apoyo y esperanza. ¿Lo que las une? Su estética minimalista en la que las uñas tienen una base muy natural sobre la que han dibujado rayas de colores que emulan a un arcoíris.

Este nail art geométrico es solo apto para expertas. pinit

Si eres una experta en nail art, o si no pero te has animado a practicar durante el confinamiento en casa para llegar a serlo, puedes atreverte con las líneas multicolor curvadas o incluso un diseño geométrico. Pero si no tienes tanta maña con el pincel o eres de las que piensan que menos es más, prueba a sustituir el bordecito blanco de la manicura francesa por uno de un color diferente para cada uña.