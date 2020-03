23 mar 2020

Aún nos quedan por delante muchos días de confinamiento, pero eso no es motivo para abandonarnos, sino todo lo contrario. Ahora que puedes y tienes tiempo, dedícatelo cuidando tu piel más que nunca, dándole esos mimos que nunca le das a tu pelo o poniendo en práctica esos tutoriales que tienes guardados con consejos para hacer un look de fiesta, un ahumado de ojos o un maquillaje natural. ¿Te faltan productos? Vale, no puedes salir de casa y, aunque puedas, las perfumerías están cerradas. Afortunadamente, siempre nos quedará internet… Este es un buen momento para iniciarte en otro tipo de compra online o entretenerte viendo todo lo que tienen las webs específicas de cosmética. Esta es solo una muestra, pero puedes bucear en internet y hacer tu propia selección.

Lo último de lo último

Esta web te va a dar para entretenerte varios días. Vas a descubrir productos que ni siquiera sabías que existían y de los que te vas a enamorar en cuanto los pruebes. Echa un vistazo a los comentarios de las personas que ya se han hecho con algunos de los cosméticos de esta e-commerce. www.laconicum.com.

Cosmética nicho

Si eres una de esas beauty hunters a las que les encanta rebuscar en internet a la caza de nuevas marcas, te va a encantar esta web puesta en marcha por una emprendedora gallega, Cruz Calvo, apasionada por el mundo de la belleza. La cosmética más innovadora está en esta página. www.beauty-cube.com.

De todo para todos

¿Vas a tiro hecho? Pues esta es una opción magnífica. Aquí podrás seguir comprando las cremas y el maquillaje que se te haya terminado y, de paso, los productos de cuidado e higiene del resto de la familia. www.douglas.es.

Gel para cuerpo y manos Eau des Sens de Diptyque (36 €, abanuc.com). Resurrection Aromatique Hand Balm de Aesop (25 €, jcapotecari.com). Sérum de ácido hialurónico y vitamina C Lumilixir, de Mabel + Meg (39,90 €, en laconicum.com). pinit

Perfumes y mucho más

Si por algo es famosa esta tienda, tanto física como online, es por su extenso catálogo de perfumes, pero esa es sola una parte. También cuenta con cosmética para cara, cuerpo y productos increíbles para el pelo. Difícil encontrar un pasatiempo mejor en estos días de aislamiento. www.abanuc.com.

Supercompleta

Además de cientos de referencias, tiene un increíble apartado de cosmética green, con las mejores marcas del mundo, y un exquisito apartado de velas y ambientadores. Además encontrarás muchas ideas para regalar. www.jcapotecari.com.

Lugar de conocimiento

Dispone de una pequeña pero extraordinaria selección de las marcas más exquisitas y reconocidas. Y no solo eso; la página te brinda todo tipo de consejos y recomendaciones a través de interesantes artículos, que te harán entender mejor cómo funciona tu piel y qué necesita. www.purenichelab.com.

Rarezas maravillosas

Empezaron con jabones bio que fabricaban ellos mismos y con velas de aceites esenciales y hoy son una tienda con miles de productos en los anaqueles virtuales de esta web que es toda una delicia. Su apartado de mamás y bebés es para llevárselo entero. www.thesingularolivia.com.