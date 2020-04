2 abr 2020

Si estás leyendo esto es porque formas parte de ese grupo de personas que lleva uñas de gel o permanente y el confinamiento por la crisis del coronavirus ha hecho que tu manicura comience a ser un desastre. Pues bien, si no has seguido nuestros consejos para saber cómo quitártela de forma fácil en casa y el truco de la purpurina no te ha convencido, atenta a lo que ha hecho Marta Lozano con sus uñas de gel. Un truco muy sencillo que tú misma puedes hacer y que además tiene un resultado final tendencia. ¡Toma nota!

Las recetas de postres fit y los looks para estar en casa inundan Instagram. Pero no solo eso, los trucos beauty para hacer durante el confinamiento se han convertido en uno de los recursos favoritos de las influencers y Marta Lozano ha querido unirse a ellos. La instagramer acostumbra a llevar en su día a día uñas de gel y el aislamiento ha provocado que no pueda arreglar su manicura como debería. Por ello, ha querido revelar a sus seguidores el truco que ha utilizado para mantenerlas decentes.

Así ha pintado Marta Lozano sus uñas.

Marta ha decidido limarse las uñas con una forma más redonda y mucho más cómoda para hacerlas más cortas y evitar así que se acaben rompiendo. Además, la instagramer ha aprovechado el tiempo libre y ha probado a hacerse una de las manicuras tendencia de la temporada pintando una uña de cada color. El buen tiempo está a la vuelta de la esquina y aunque lo recibamos estando en casa ya apetece probar tendencias coloridas que nos recuerdan al verano.

Las uñas de gel que Marta Lozano llevaba antes de que comenzara el confinamiento.

Marta también mostró a través de su perfil como suele llevarlas en su día a día. Algo más largas, con una forma más triangular y casi siempre en tonos claros y neutros. Un método que como ella ha explicado hace que "duren mogollón". Ahora ha tenido que recurrir a este truco para cuidar sus uñas durante el aislamiento. ¡Truco apuntado!