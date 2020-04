3 abr 2020

Compartir en google plus

Los remedios caseros para tener la piel, el cabello, las cejas y las uñas presentables mientras tengamos que permanecer en casa son innumerables. Nosotros ya te hemos enseñado cuál es la manera segura para aplicarte los cosméticos mientras dure la emergencia por el coronavirus, cómo darte el tinte de pelo sin que sea un desastre o a disimular el crecimiento de tu manicura permanente o de tus uñas de gel pero, ¿qué pasa con las extensiones de pestañas? Si les toca ya un repaso, ¡ni se te ocurra arrancártelas! Con este gesto no solo podrías quitarte también tus pestañas naturales, sino que puedes hacer que te salga un orzuelo o incluso llegar a provocar alguna lesión ocular.

El aceite es el mayor enemigo de las extensiones por lo que en estos momentos se convertirá en tu mayor aliado para eliminarlas. “Tanto si te has maquillado para estar en casa, como si no, por la noche aplica un algodón empapado en un desmaquillante para ojos a base de aceite. Déjalo posado unos segundos y después arrastra suavemente hacia abajo. Este gesto irá deshaciendo el pegamento poco a poco”, recomienda Elena Comes, directora del centro de belleza Le Petit Salon.

Desmaquillante de Ojos Instantáneo No Graso Bi-Facil de Lancôme (52 €). Desmaquillante de Ojos Intenso de Eau Thermale Avène (13,49 €). Aceite Desmaquillante Antipolución L'Huile de Chanel (40 €). pinit

Además, también puedes aprovechar el momento de la ducha o del baño para deshacerte de tus pestañas. Si estos son de agua caliente, el vapor que se generará en el cuarto de baño ayudará a aflojar el adhesivo, que se volverá quebradizo.

Por último, “aplícate aceite de ricino sobre las pestañas antes de ir a dormir. Este no solo acabará lentamente con el adhesivo, facilitando que las extensiones se caigan por sí solas, sino que a la vez fortalecerá tus pestañas naturales”, aconseja Comes. Por tanto es aconsejable que lo siguas usando a diario, incluso después de que la última de tus extensiones haya desaparecido.

Aceite de Ricino para Pestañas de Ricigran pinit

Aceite de Ricino para Pestañas de Ricigran (4,59 €).

El aceite de ricino es conocido por sus beneficios para la piel, el cabello, las cejas, las uñas y las pestañas, ya estimula el crecimiento de las pestañas, además las hidrata y fortalece aportándoles un increíble brillo. “Su alto contenido en ácido ricinoleico, vitamina E, proteínas y minerales estimula el crecimiento de las pestañas, evita su caída, las hidrata, fortalece y les aporta mucho brillo”, aseguran desde Freshly Cosmetics. Además “tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, que combaten aquellas bacterias y hongos que puedan dañarlas e impedir su correcto crecimiento”, añaden.