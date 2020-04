3 abr 2020

Compartir en google plus

La piel de nuestro cuerpo no vive únicamente de exfoliaciones caseras, y si queremos llevar dar un salto de calidad en los cuidados que le proporcionamos, tal vez debamos plantearnos el cepillado en seco. Y no, no hablamos de llevar nuestra piel al tinte, sino de apostar por una práctica ayurvédica de masajearla sin mojarla.

Recomendada para preservar una salud y un cuerpo juvenil, esta técnica se originó en la India hace más de 5.000 años y sigue siendo una parte importante de las rutinas de belleza diarias hoy en día. Y a la vista de sus beneficios, no es para menos, ya que el cepillado en seco nos ayuda a tener una piel más lisa y suave, aumenta el flujo sanguíneo y se estimula el sistema linfático.

EL cepillado en seco se puede dar en todo el cuerpo. pinit

Según los expertos, el cepillado en seco mejora la apariencia de la piel porque elimina sus capas superiores al debilitar los lípidos que los unen. Así se eliminan las células de la piel opacas y muertas, revelando unas células sanas en la piel. Y aunque no consigue acabar con la celulitis, la estimulación de la circulación causará la vasodilatación de la zona, y la piel se verá temporalmente más firme, haciendo que la celulitis sea menos visible.

Los amantes de esta técnica milenaria consideran que sus beneficios van más allá de la piel. Y cuando se estimula el sistema linfático, y se eliminan las toxinas del cuerpo, hay quien llega a sentir una experiencia increíblemente relajante que le ayuda a liberar el estrés.

El cepillado en seco debe empezarse por los pies pinit

Para sumarnos a la moda del cepillado en seco necesitamos un cepillo de cerdas naturales que tenga un mango fácil de agarrar. Y lo vamos a frotar sobre la piel comenzando por los pies y avanzando hacia el corazón, para masajear adecuadamente el sistema linfático, antes de la ducha. Y después hay que aplicar grandes cantidades de crema hidratante cuando la piel todavía está húmeda.

El cepillado en seco es el paso previo a la ducha. pinit

Esta técnica no está recomendada para pieles sensibles, y no se debe practicar más de tres veces por semana. Y al hacerlo, deberemos tener en cuenta las partes del cuerpo por las que pasamos el cepillo, y el tipo de piel que tenemos en cada una de ellas. Porque no es lo mismo el cuello que la rodilla.

Los dos formatos de cepillo que podemos encontrar en Amazon pinit

Si te animas a probar el cepillado en seco, en Amazon puedes encontrar dos de los cepillos más utilizados para ello. El que tiene mango es de cerdas naturales, nos permite llegar a cualquier parte de la espalda y cuesta 7,51 euros. El redondo se adapta mejor a la mano, cuenta con nódulos de goma y tiene un precio de 6,39 euros.