La vitamina C es uno de los ingredientes más poderosos de la cosmética cuando se trata de luchar contra el paso del tiempo y sus consecuencias. Su papel a la hora de recuperar el colágeno de nuestra piel y su poder alisador son dos de sus grandes fortalezas, además de aportar a nuestra piel una luminosidad inigualable. Pero no todas las pieles son aptas para este poderoso rejuvenecedor, y las más sensibles pueden encontrar en otros ingredientes los beneficios de la vitamina C.

Por ejemplo, si buscas algo más suave que este poderoso rejuvenecedor, la niacinamida es una excelente alternativa, ya que como éste es un potente antioxidante que puede neutralizar la producción de radicales libres, ilumina la piel y minimiza las líneas finas. Es un ingrediente que no suele dar problemas a la hora de combinarlo con otros que formen parte de la rutina, por lo que las irritaciones son menos probables. En cualquier caso, para las pieles sensibles es recomendable su aplicación gradual, para desarrollar la tolerancia cutánea.

Quienes se preocupan por proteger a su piel de las amenazas de la vida moderna como la luz visible artificial recomiendan apostar por el gingseng indio, que no solo protege a nuestra piel de la contaminación digital, sino que además aumenta la energía celular y la vitalidad de la piel. En algunas fórmulas aparece con el nombre de Ashwagandha o cereza de invierno.

También hay quien prefiere los carotenoides, presentes en especias como el azafrán y la cúrcuma, antes que la vitamina C, porque se obtienen más beneficios con menos efectos secundarios potenciales. Este compuesto botánico ayuda a aclarar a la piel, reducir la inflamación y proporciona además protección fotográfica. Además, a diferencia de la vitamina C, los carotenoides permanecen activos y efectivos durante mucho más tiempo.

Algunas marcas como Caudalie han apostado para la viniferina, extraída de la savia de la vid, para crear fórmulas que aclaran las manchas oscuras, acaban con las cicatrices del acné y la hiperpigmentación. Según la firma de cosmética, este ingrediente es 62 veces más eficaz que la vitamina C.

Por último, el Alpha Arbutin, que es un agente abrillantador tan efectivo como la vitamina C, pero debido a que tiene una liberación sostenida es mucho más suave y no presenta un riesgo tan alto de irritación. Y es un ingrediente experimentado a la hora de acabar con las manchas oscuras y corregir el tono de la piel.