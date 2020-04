24 abr 2020

El Día de la Madre suele ser una fecha en la que aprovechas para hacer algo especial con al lado de la tuya este año -podéis quedar para charlar mientras os dais un baño relajante y tomáis una copa, tal y como hace Gwyneth durante la cuarentena-. Por desgracia, lo más probable es que este año no puedas pasarlo a su lado (a no ser que el confinamiento os haya pillado juntas), pero eso no es sinónimo de que no puedas tener un detalle con ella, a pesar de que estéis lejos. Seguro que ella agradecerá que le envíes algún detallito, y si es beauty, mejor que mejor.

Unos cofres de regalo personalizados, con un empaquetado de lujo y mensajes únicos para decirle lo especial que es, es la oferta de Lancôme para que este año puedas demostrar a tu madre lo mucho que la quieres, a pesar de que no puedas besarla y abrazarla. El servicio online de la firma de belleza ofrece el grabado personalizado, de manera gratuita, en una selección de fragancias y productos de maquillaje.

Gracias, Te quiero, Eres la mejor, Te veo pronto, Feliz día, mamá... o un mensaje cómplice que sea solo vuestro. Seguro que tu madre se emocionará al leer tus palabras sobre su perfume o barra de labios favoritos. Además, la marca incluirá en el envío muestras exclusivas de sus productos más vendidos.

Ejemplos de algunos d elos productos que se pueden personalizar en la web de Lancôme. pinit

Desde el próximo 27 de abril estarán disponibles en la aplicación Glovo los sets de regalo de L’Oréal Paris. Se trata de una selección especial de kits compuestos de tratamientos específicos de rutina facial, dedicada al Día de la Madre. Además estos packs se podrán combinar con otros productos de la aplicación, como flores y chocolate.

Y aunque la entrega de estos sets se realizará solo en Madrid y Barcelona, estos regalos estarán también disponibles para otras ciudades a través de las webs de Amazon, El Corte Inglés o Druni.