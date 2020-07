3 jul 2020

Le pedimos mucho a nuestra piel cuando no le damos lo suficiente. La queremos lisa y no la exfoliamos, la queremos joven pero no la protegemos, queremos mantenerla bronceada pero no la hidratamos...

¡Eso se acabó! Si este verano has decidido cuidar de tu piel y mantener el moreno el máximo tiempo posible, empieza por aumentar el nivel del neceser con cremas after sun que contengan ingredientes que calmen, sellen y aumenten la barrera natural de la piel reforzando la melanina.





VER 7 FOTOS Los siete mejores cosméticos baratos con aloe vera, el ingrediente natural para calmar y cuidar tu piel y tu pelo

Busca en la etiqueta componentes antioxidantes como la vitamina E, la caléndula o el aloe vera, que reparen y calmen las pequeñas lesiones que puedan producirse en el ADN celular al exponernos al sol. Como la Leche Hidratante Calmante After Sun de Garnier Delial, que contiene aloe vera natural para aliviar la tirantez producida por los rayos ultravioleta y rehidratar durante 24 horas. Además su textura fluida se absorbe rápidamente en la piel sin ser pesada. En Amazon por 6,35 euros. Otra alternativa es la After Sun Loción Hidratante de Piz Biun, una crema que intensifica el bronceado a la vez que lo alarga en el tiempo al proteger a la piel de la deshidratación. (7,30 euros).

Vigila también que las fórmulas nutran al máximo con ingredientes como la manteca de karité o el aceite de argán para que la pérdida de agua no se produzca o la piel se deshidratará por completo y se acabará secando y pelando.

Otro componente que ha entrado con fuerza en la indrustria beauty y en nuestras vidas, ha sido el ácido hialurónico, que también se ha colado en este tipo de cremas post solares. Una opción perfecta es la Leche Reparadora Protect AH de A-Derma, (13,53 euros en Amazon) que penetra rápidamente en la dermis para repararla tras la exposición solar.