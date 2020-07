16 jul 2020

Compartir en google plus

La nueva obsesión de las coreanas es la mochi skin. Una piel ultrasuave y de una apariencia juvenil que ha desbancado a la glass skin no solo en Corea, sino que también es un boom no solo triunfa en Japón, Singapur, Vietnam, Indonesia y otros países de Asia y en breve conquistará la parte occidental del mundo.

Su nombre viene del pastelito de arroz japonés, relleno habitualmente de pasta de frijoles rojos y, al igual que ocurre con el dulce, la apariencia de este tipo de piel es suave, repulpante y sin líneas de expresión o sequedad visibles, tal y como es la dermis de los bebés.

Flexibilidad, hidratación y elasticidad son tres características que deben tener tanto la glass como de la mochi skin. La principal diferencia es el brillo, que en la primera es más que evidente con su característico aspecto de rostro con rocío, mientras que en la segunda presenta un acabado mate, aunque sin renunciar a la luminosidad.

Bruma Energizante Hydragenist de Lierac (24,90 €). Loción Suero Reactivadora de Kenzoki (33,50 €). Time Is Running Out Mist de Sioris (22,95 €, en miin-cosmetics.com). pinit

Para obviar ese brillo espejo “basta con eliminar el aceite facial de la rutina de belleza o no mezclarlo con el maquillaje, tal y como se hacía para conseguir el efecto glass”, afirma Almudena Perera, directora del centro Beauty Room. Aunque esto no significa que no haya que hidratar adecuadamente el rostro, sino que es mejor usar una esencia (si en entre sus ingredientes está el arroz, mejor que mejor), seguida de un sérum que contenga péptidos, que alisan la piel y proporcionan una textura firme pero fuerte, propia de estos pasteles japoneses.

Después viene el momento de aplicar una crema hidratante. “Elige una que incluya ceramidas en su formulación, ya que estas ayudan a retener la hidratación y protegen al cutis de los agresores ambientales, manteniéndolo suave y flexible”, aconseja Carmen Navarro. Al terminar no debes olvidarte de la protección solar, imprescindible siempre, independientemente del aspecto de piel que quieras lucir.

Lo último que debes tener en cuenta si quieres lucir este tipo de piel es que su clave es la hidratación y no la exfoliación. Por tanto, olvídate de abusar de los exfoliantes con ácido, ya que estos proporcionan un brillo más vidrioso a la piel; será mejor que optes por los enzimáticos.