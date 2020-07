22 jul 2020

Lo has intentado en numerosas ocasiones, pero tu piel sensible no admite el retinol en ninguna de sus versiones, y mucho menos en formato sérum al ser el tratamiento con mayor concentración. Este derivado de la vitamina A puede irritar y secar la piel, por no hablar de lo expuesta que puede quedar al mínimo rayo de luz.

No te la juegues más. Opta por alternativas naturales al retinol para combatir los signos del envejecimiento a cualquier edad. Empieza a hacerlo con un aceite hidratante y antiedad para la cara con un ingrediente vegetal que cumple con la misma función y sigue siendo igual de efectivo que la familia de los retinoides. Como el aceite facial con bakuchiol, un cosmético muy suave apto para todos los tipos de pieles que sabemos donde conseguir y cómo utilizar.





Y aunque su nombre pueda parecer muy lejano, puedes hacerte con esta maravilla líquida en Sephora por menos de 20 euros. Toma nota: Bakuchiol Booster de Bybi Beauty (15,55 euros).

Su acción mejora la textura de la piel, alisa arrugas, elimina granitos, cierra poros y estimula la producción de colágeno devolviendo así la elasticidad y la firmeza del cutis. Por lo que es un aceite perfecto para utilizar a los 30, a los 40 y a los 50. También contiene escualeno procedente de las aceitunas conocido por sus extraordinarias propiedades suavizantes.

Se puede utilizar por la mañana y por la noche de diferentes formas: añadiendo un par de gotas al sérum, a la crema hidratante, a la base de maquillaje o al protector solar, o aplicando directamente el producto sobre el rostro y masajearlo hasta que se absorba. ¿Te apuntas?