22 jul 2020

Hailey Bieber lleva años preocupada por el acné. De ahí que invierta mucho dinero –el coste de los cosméticos que usa a diario supera los 1.000 €– y tiempo en su rutina exhaustiva rutina de belleza. En ella no faltan la leche limpiadora oxigenante de Biologique Recherche, el sérum antioxidante y reparador Pro-Heal Serum Advance+ de Is Clinical, el limpiador exfoliante de Cosmedix y la crema The Rich Cream de Augustinus Bader.

Sin embargo, a pesar de que ella tiene acceso a cualquier crema o tratamiento en cabina para mantener sus brotes a bajo control , Hailey ha confesado que lo que mejor le sienta a sus granitos es el agua del mar. La modelo ha publicado varios stories en su cuenta de Instagram en los que habla de lo bien que nota su piel después de pasar un tiempo en la playa.

“Mi piel siempre está mejor cuando he pasado tiempo en el mar... ¿Te has preguntado alguna vez por qué pasa esto?”, es el texto que acompaña a la imagen. En la siguiente instantánea ella misma responde: “A veces la naturaleza es el mejor truco de belleza :)”. Esto se debe a que el agua del mar tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, aporta nutrientes esenciales y actúa como un exfoliante natural.

Agua Micelar de Ebbe (9,95 €). Agua Concentrada del Mar Muerto de Najel (6,49 €). Agua de Mar Embotellada Gran Velada (1,80 €). pinit

Siempre se ha dicho que en la playa los brotes de acné suelen mejorar. Esto se debe a que “las microgotas de la brisa marina purifican y elevan las defensas, ya que están cargadas de yodo y ozono”, asegura Carmen Navarro. Un paseo de media hora es suficiente para eliminar toxinas, activar la circulación y mejorar la movilidad. Además, “la sal marina tiene un elevado contenido en minerales, por lo que además de eliminar las células muertas, absorbe las impurezas y toxinas; también contiene calcio, por lo que limpia los poros obstruidos y reduce las posibles infecciones de acné”, añade la experta de la piel y porpiataria de los centros de belleza que llevan su nombre. Eso sí, siempre hay que acompañarla de una crema hidratante, ya que produce sequedad y deshidratación en la piel.