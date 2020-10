8 oct 2020

El estudio La belleza en la normalidad, realizado por la compañía farmacéutica Allergan Aesthetics revela que el 58% de los españoles afirma que el uso generalizado de la mascarilla ha provocado que se fijen más en la mirada de las persona. También concluye que en este periodo los ojos han cobrado más importancia -el índice lipstick ha pasado a ser en los últimos meses el eyeliner index- y hasta un 73% reconoce que puede adivinar solo con mirarlos si la otra persona está cansada, enfadada o triste.

“Los ojos son el espejo del alma y tanto los signos de envejecimiento como los sentimientos son fáciles de identificar en ellos. Con el paso del tiempo el continuo parpadeo provoca pequeñas arrugas debajo del párpado inferior, la proyección vertical de la grasa hace que las bolsas se hagan evidentes, la deshidratación desencadena en ojeras y el descenso del párpado superior se debe a la pérdida de firmeza de la piel y a la posición de la ceja”, explica el Dr. Fabio Vieira, director médico estético.





Por eso es importante que prestes especial atención al cuidado a este área, limpiándola con productos específicos para la zona y aplicando a diario, tanto mañana como noche, el contorno de ojos que más se adecúe a tus necesidades. Pero, si a pesar de estos si ves que los mimos diarios, perteneces al 75% de los españoles a los que alguna vez le han dicho que tiene pinta de estar cansado/a o que parece que no has dormido bien, es momento de que acudas a ver a tu dermatólogo o médico estético para pregúntale sobre los tratamientos flash que te pondrán buena cara al instante

“Se puede lograr una mejor mirada revitalizando la piel alrededor de los ojos, eliminando las ojeras y elevando sutilmente la cola de la ceja”, asegura el especialista. Hoy en día hay rellenos de ácido hialurónico específicos para cada zona del rostro y en especial para la ojeras. “Se puede lograr un rejuvenecimiento importante de la mirada con minuciosas infiltraciones de pequeñas cantidades de productos de una avanzada tecnología –es el caso de Vycross– para recuperar la juventud en la zona periocular. Con esta técnica se mejora la coloración y el hundimiento tanto en el surco lacrimal como en la zona más externa de la ojera”, afirma Vieira.





Si tu preocupación son las ojeras, “el ácido hialurónico de última generación, así como la toxina botulínica para relajar la musculatura que provoca las patas de gallo son lo más recomendable”, recomienda el experto. Y si quieres lucir una mirada más fresca y joven al instante “el levantamiento de la cola de la ceja es la solución”, añade. Además, lo mejor que tienen este tipo de tratamientos destinados al rejuvenecimiento de la mirada es que se tarda poco tiempo en hacerlos, su precio es asumible y no requieren recuperación. “Son compatibles al 100% con nuestra vida cotidiana actual y podemos seguir con nuestros quehaceres sin ningún problema. Y la rutina de cuidados de belleza no tiene por qué cambiar en el domicilio ya que no es necesario ningún cuidado adicional al aplicado en consulta”, explica el doctor.