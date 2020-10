20 oct 2020

A pesar de que hemos encontrado la suma de ingredientes perfecta para rejuvenecer sin retoques, Ana Milán ha desvelado que consigue deshacerse de los signos de la edad con unos productos muy baratos, La actriz combina un crema hidratante con unas ampollas revitalizadoras y no con un aceite facial como este que estira la piel de Blanca Suárez y como habían desvelado muchas famosas últimamente. De esta forma, Ana ha demostrado que no hace falta gastar mucho para poder presumir de piel joven y radiante.





Después de triunfar con los directos en la cuarentena, Ana Milán se ha convertido en una de las mujeres con más éxito en las redes. Sus vídeos no tardaban en hacerse virales y eso le ha llevado a acumular más de 860.000 seguidores en Instagram. Tanto es así, que ya es toda una influencer que también recomienda trucos de moda o belleza. Y el último es uno que te puede interesar, no solo por sus buenos resultados, si no también por su precio.

La actriz ha confesado que tiene "un duo perfecto" a la hora de llevar a cabo su rutina de belleza facial. "Que no nos falten nunca las sonrisas ni quienes nos las provocan, que para poner solución a las arrugas ya está NIVEA, con sus nuevas Ampollas Q10 Energy y la crema de día Q10 Power", ha comentado en las redes. Primero se refiere a unas ampollas antiarrugas que cuestan 10 euros y que dejan la piel radiante y luminosa ofreciendo una auténtica cura antiarrugas gracias a tres poderosos antioxidantes: Vitamina C, E y coenzima Q10 100% idéntica a la de la piel.

Es un tratamiento de siete días que reduce las líneas y arrugas, y revitaliza la piel proporcionándole un aspecto luminoso y saludable. Se aplica una dosis cada día después de la limpieza facial y antes de la aplicación de la crema de día o de noche habituales. Ana lo hace después de la crema de día Q10 Power, un producto resultado de un proceso de fermentación natural de la levadura que trabaja en perfecta armonía con tu piel, le aporta energía y la protege combatiendo de manera natural el envejecimiento.

Cuesta 9 euros y reduce eficazmente las arrugas y líneas de expresión tras cuatro semanas y deja la piel visiblemente más firme en solo dos semanas. Además, contiene una protección UVA/UVB con FP 15 que ayuda a proteger la piel de la formación de arrugas inducidas por el sol. Dos productos de Nivea que puedes encontrar en tiendas como Primor y en algunos supermercados.