Una semana más en Mujerhoy.com hemos querido abordar uno de los temas de belleza que más os interesan dentro de los encuentros digitales que hemos organizado bajo el nombre de Noviembre Beauty. Tras analizar la semana pasada los beneficios y claves de la belleza clean de la mano de Elena Muñoz Gil, esta semana nos hemos centrado en uno de los ingredientes más polémicos que se emplea en la cosmética actual: el CBD extraído del cáñamo. Gracias a la charla entre la jefa de belleza de Mujerhoy, Cantal Ceña, y la experta Raquel González, directora general de Perricone MD en España, lo hemos descubierto todo sobre el principio activo de moda en el mundo de la cosmética.

El secreto del éxito del CDB del cannabis: sus propiedades antiinflamatorias

Para sentar las bases de la conversación Raquel González nos ha ayudado a entender cómo es exactamente el ingrediente extraído del cáñamo que se emplea en los productos cosméticos... y que tiene poco que ver con el que todos tenemos asociado al cannabis en nuestras mentes.

“El cannabidiol, lo que se conoce como CDB y se emplea en cosmética, se extrae de la planta del cáñamo. Se podría decir que tanto el cannabis como el cáñamo proceden de la misma planta, pero en realidad son dos variedades genéticas diferentes. Del cannabis se puede extraer el THC, que es la sustancia psicoactiva, y del cáñamo extraemos el CBC”, puntualizó la experta.

El extracto del cáñamo se ha usado desde siempre por sus beneficios medicinales, pero su estreno en el mundo de los cosméticos tuvo lugar por el año 2017, aunque ha sido en el último par de años cuando se ha ido incorporando a cada vez más productos. “El primer producto con CDB que lanzamos en Perricone MD fue en 2017, dentro de una línea masculina que desafortunadamente ya no existe, y realmente se espera que desde 2019 a 2027 se produzca un crecimiento de un 33% en la tendencia a usar esta sustancia porque cada vez hay más evidencia científica de los beneficios que aporta a la piel”, explicó Raquel González.

El CDB es un potente antioxidante con propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento y ahí reside el origen de su “flechazo” con el mundo beauty, a que ayuda a modular cualquier tipo de proceso inflamatorio que se de en la piel: psoriasis, dermatitis, acné… cualquier piel “enfadada” o irritada puede beneficiarse de las propiedades del CDB.

Un producto versátil apto para todo tipo de pieles

¿Pero qué diferencia el cannabidiol de otras sustancias calmantes para ofrecer tan buenos resultados? “El CBD trabaja con nuestro sistema inmune. Nuestras células del sistema inmune poseen de forma natural unos receptores cannabinoides y eso hace sean las propias células del sistema inmunológico las que reduzcan la respuesta inflamatoria. El CBD es un antiinflamatorio que actúa de forma directa hacia el sistema inmune”, aseguró la experta.

Además, el CBD posee otra característica que le hace único como ingrediente cosmético: admite todo tipo de formulaciones (se puede emplear en cremas, geles, tónicos, contorno de ojos…) y se puede combinar con otros principios activos para lograr un resultado aún mejor. “Es ideal para ser combinado con otras sustancias que también sabemos que tienen esas propiedades calmantes, por ejemplo, la vitamina C. Determinados tipos de vitamina C, como la sal de vitamina C en forma de magnesio que difosfato, por ejemplo, es altamente antiinflamatoria y si la combinamos bien con el CBD pues tenemos un buen producto antiinflamatorio. Hay muchas formas de poder combinar el CBD y sumar más beneficios a una piel inflamada o irritada”, explicó Raquel González.

Fuera tabúes, es 100% seguro

Confirmadas sus propiedades con estudios científicos (es la misma sustancia que se está investigando en medicina como tratamiento de múltiples enfermedades) lo que nos queda es eliminar los prejuicios sobre esta sustancia. Hablar de cannabis en la cosmética aún es un tabú (especialmente si queremos comprar nuestros productos vía online) y mucho de ese miedo viene de que la mayoría de las personas no diferencia entre el THC del cannabis, que es la sustancia psicoactiva, del CBD del cáñamo.

“En cosmética extraemos nuestra sustancia de una planta de cáñamo que se produce especialmente para que no posea sustancias psicoactivas. De este cáñamo se obtienen, además, dos tipos diferentes de CBD. Hay un CBD, el de amplio espectro, en el cual aún es posible encontrar trazas de cannabinoides psicoactivos. Este CBD, para poder ser utilizado en un producto de uso cosmético o de suplementación oral, no puede tener más de un 0,3 por ciento de concentración en sustancias psicoactivas. Y después nos encontramos con el CBD de extracción pura o CBD aislados. Este CBD está cien por cien libre de sustancias psicoactivas y justamente es el que estamos utilizando en nuestras formulaciones”, expuso Raquel González.

El uso de cannabis en cosmética está libre de toda duda sobre su seguridad, es hora de abandonar los prejuicios sobre esta molécula que puede ser, precisamente, la tabla de salvación para muchas pieles en problemáticas. “Es un producto que incluso se está aplicando a nivel medicinal para muchísimas terapias. La gente se tiene que familiarizar con él y entender que es un principio activo terapéutico, sumamente beneficioso y extremadamente seguro. Además, en España tenemos un sistema regulador fuerte y la venta de cosméticos está muy reglada. Siempre que compremos un cosmético por una vía autorizada, en nuestra perfumería o en páginas web oficiales, podemos tener la seguridad de que ese producto está registrado en sanidad y es seguro”, concluyó la experta.