31 dic 2020

Ana Obregón será una de las presentadoras de la Nochevieja del 2020, una cita muy especial y emotiva para ella no por ser una oportunidad de trabajo, sino porque supone su regreso a la televisión después del fallecimiento de su hijo. Por ello, se está preparando a conciencia y, además de someterse a un aislamiento, la actriz ha desvelado algunos secretos con los que pone a punto su piel. Primero enseñó estas ampollas baratísimas reafirmantes y ahora ha desvelado que utiliza esta crema hidratante que rellena las arrugas.

"Este año no me he cuidado nada", confesó Ana a través de su perfil de Instagram dejando claro que su piel no estaba del todo preparada para lucir perfecta en las Campanadas. Por ello, ha recurrido a dos productos para remediarlo. "Es ácido hialurónico puro en crema y en ampollas, a ver si se hace un milagro que yo para vosotros me pongo guapisima", comentó enseñando su nuevo secreto de belleza del que ya es fan.

La actriz se refiere al pack Perfect Duo 5x Hialurónico Puro de laCabine (19,99 euros) que incluye unas ampollas y una crema hidratante y que es perfecta porque que hidrata, reestructura, rellena y reparar desde las capas más profundas de la piel. Dos productos que están formulados con 5 tipos de Ácido Hialurónico puro que hidratan la piel a diferentes niveles, rellenan las arrugas, reestructuran la epidermis, reparan las células de los efectos perjudiciales del sol y dan volumen a las pieles más maduras.

Las ampollas ya confesó hace unos días que las usa para un efecto flash e inmediato que mejora la piel al instante, sin embargo, no sabíamos nada de la crema. Y a Ana le encanta porque deja la piel perfecta y con un escudo anti-polución que previene los daños producidos por las radiaciones UVA, UVB, IR y la luz azul (producida por pantallas digitales y ordenadores). Además, está formulada con activos hidratantes y aceites como el Escualano que confieren a la piel la nutrición y el equilibrio que necesita, así como un tacto suave y confortable. ¡Maravilla!