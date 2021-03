28 mar 2021

No hace falta que una rutina tenga 456 pasos, en eso estamos de acuerdo. Y aunque nosotras abogamos, casi siempre, por el más es más, hay ocasiones donde no se cumple. No, no vamos a dejar de llevar plumas con lentejuelas al más puro estilo pre pandémico Olivia Palermo, pero lo que sí estamos barajando es disminuir los mil pasos beauty que hacemos antes de poner la cara en la almohada por las noches. Simplificar no siempre es malo, sobre todo si llevas un buena época abusando de los ácidos (sí, hablamos del glicólico) y los activos: si notas que tu piel está algo inflamada, tirante y tiene rojeces, es hora de cambiar tu rutina y apostar por las tres C: calmar, clamar, calmar y sobre todo, hidratar para restaurar la barrera epidérmica.

Para conseguirlo uno de los productos que nunca fallan es el Mineral 89 de Vichy, un sérum de textura acuosa con ácido hialurónico que es perfecto para todo tipo de pieles (incluso las más sensibles con tendencia a la rosácea y las rojeces) y es uno de los más vendidos en las farmacias por su versatilidad.

Los dermatólogos no para de recomendarlo: dentro y fuera de TikTok y es que, su sencilla formulación mantiene a raya las intolerancias y las alegias e hidrata en profundidad mientras calma gracias al agua termal de Vichy que contiene. Cuenta con 9 mil reseñas en Google y casi todas son buenas: es perfecto para comenzar en el mundo de la belleza si aún no tienes una rutina clara, pero también es el santo grial de las beauty junkies para cuando la piel pide a gritos un extra de hidratación. Además, también refuerza la barrera cutánea, tonifica el rostro y lo ilumina. Un 'win win' en todos los sentidos.

Lo mejor de todo es que también se puede aplicar en el contorno de ojos, como prebase, ya que no es nada graso y solo tiene 11 ingredientes, por lo que sabes con exactitud lo que estás aplicando en tu rostro. ¿Lo mejor? Sí, aún hay más: solo cuesta 14,95 euros en Primor.

Ya hemos avisado antes de que se agote...