5 abr 2021

El verano se está acercando y ahora nos entran las prisas. Pero asúmelo, si no has mantenido una alimentación equilibrada ni has hecho ejercicio, no puedes ir pidiendo milagros. Las cremas reductoras y quemagrasas de las que vamos a hablar no son milagrosas, pero sí pueden ayudarte en tu proceso de moldear tu cuerpo y tú pones algo de tu parte.

Este tipo de cremas contienen activos como la cafeína, la carnitina, el mentol, la centella asiática, los extactos de algas o el te verde, que trabajan sobre la piel dilatando los vasos sanguíneos, lo que promueve el movimiento de la grasa para que no se quede localizada en un sólo sitio.

Es importante saber cómo y cuándo aplicarlas. Antes debes darte unos pequeños pellizquitos en la zona para activar la circulación y después, aplicar la crema realizando pequeños masajes circulares invirtiendo entre 5 y 10 minutos en esta labor. Lo ideal es hacero dos veces al día, preferentemente tras la ducha y después de hacer ejercicio.

No pierdes nada por probarlas, pero recuerda, por sí solas no van a tener efecto alguno. Sólo combinadas con un estilo de vida saludable y la práctica de ejercicio puedes notar sus efectos. Estas son nuestras tres opciones:

E’lifexir Vientre Plano

Tonifica y da firmeza a tu vientre con cafeína. Remodelante, abdomen definido y liso. Además contiene extracto de centella asiática, un activo antiestrías que estimula la síntesis de colágeno mejorando la firmeza de tu piel; y extractos vegetales de cebada, castaño de indias y poliporus (seta del roble), con acción antigrasa donde la grasa se hace persistente. Encuéntralo en Douglas por 9,49 euros.

Somatoline Cosmetic Vientre y Caderas

Se consigue una acción gradual reductora de la grasa, también la localizada, gracias a sus ingredientes activos con eficacia reforzada. Contiene en su fórmula una molécula que potencia la biodisponibilidad de los activos lipolíticos, estimulando el proceso de reducción de grasas. Puedes encontrarlo en PromoFarma por 27,99 euros.

Crema anticelulítica reductora Verdimill Profesional

Su exclusiva fórmula posee un poderoso efecto reafirmante, revitalizador y drenante gracias a la combinación de iodo orgánico y cafeína. Además, incorpora acción térmica (efecto calor) que favorece el drenaje linfático. Hay que destacar su poder hidratante que proporciona al instante tersura y sedosidad a la piel. Encuéntralo en Douglas por 14,49 euros.