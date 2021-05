1 may 2021

Si no estás dispuesta a crear una rutina de ejercicios para adelgazar los brazos de murciélago y seguir una dieta sana y equilibrada, no hace falta que sigas leyendo. Si por el contrario, el 2021 es el año en el que te has marcado como objetivo conseguir los brazos tonificados de la Reina Letizia, este tipo de cremas específicas te van a interesar (además de su bob que resta años). Porque aunque existen numerosos tratamientos que esculpen y remodelan el cuerpo a través de masajes o aplicaciones de Hidroxiapatita Cálcica, las cremas combinadas dan la talla por sus ingredientes activos si no dejas de un lado los bíceps y los tríceps.

Empezamos con una crema de farmacia para eliminar la flacidez de los brazos. Un gel de rápido absorción con ingredientes antienvejecimiento y tensores que tonifican la fina piel de los brazos desde su primer uso y renuevan la forma de los tejidos. Se trata de la crema Lift Effect Brazos Reafirmantes de Somatoline. Su complejo vegetal lleva Quillaja Saponaria y Kigelia africana, moléculas crioactivas y otros ingredientes cosméticos activos para actuar con rapidez. Aplica la crema en toda la superficie de los brazos, especialmente en la parte trasera. Realiza un masaje con movimientos circulares hasta su total absorción. De venta en Promofarma por 17 euros.

Seguimos con una crema innovadora con activos naturales que se puede aplicar tanto en los brazos como en todo el cuerpo. Se trata del Hyaluronic Energy Body de Freshly Cosmetics. Su uso diario previene la acumulación de líquidos, la mala circulación y la grasa localizada. Su fórmula aporta luminosidad y tonificación gracias a una combinación de 8 ingredientes entre los que podemos encontrar goldenrod, alga roja, dos tipos de ácido hialurónico vegano, caviar de lima australiano y dos potentes activos naturales marinos. Es de rápida absorción y su perfume frutal aporta frescor y energía después de cada ducha. (26 euros).

Terminamos con Elifexir Fitness, un gel remodelante que intensifica los resultados del deporte y combate el descolgamiento de la piel en un 85%, además de multiplicar la combustrión de grasa. Si combinas esta potente crema con ejercicios de brazos, notarás como la firmeza y la tonificación se abren paso. Todo gracias a ingredientes como la centella asiática, el café verde, la hierba mate y el C.P carnitine. Juntos estimulan la síntesis de colágeno, aceleran la disolución de las grasas acumuladas y tonifican los tejidos recuperando su vitalidad y luminosidad. (10,99 euros en Amazon).