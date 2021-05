27 may 2021

Con el tiempo, hemos descubierto los beneficios de los aceites esenciales para nuestra piel. El aceite de argán, por ejemplo, tiene múltiples funcionalidades para nuestra piel y nuestro pelo, el aceite de ricino (como el que usa Amelia Bono) sirve para lograr unas pestañas de infarto y hasta las grandes plataformas como Amazon tienen los aceites esenciales (en este casode ricino, argán y jojoba) entre sus más vendidos. Hoy nos hemos vuelto a fijar en el catálogo de Mercadona que tantas alegrías nos da (como con sus perlas de sérum concentrado o su gel con ácido hialurónico) para encontrar un aceite de rosa mosqueta 100% puro cuyos resultados son absolutamente increíbles.

Para empezar, hablemos de las funcionalidades de este aceite. Además de sus conocidos efectos como antiestrías (no en vano es uno de los más usados durante el embarazo), el aceite de rosa mosqueta puede usarse como sérum facial por sus propiedades antiedad. Al estar compuesto, principalmente, por ácidos grasos esenciales como el omega 6 y 3, antioxidantes y vitaminas A, C Y E, tiene un enorme poder contra los radicales libres y combate la aparición de arrugas reduciendo las manchas producidas por el sol. Pero no sólo eso, sino que también puede usarse como sérum capilar, aplicando unas gotitas a las puntas de tu cabello para sellas las cutículas y lucir ya melena de infarto. ¿Y todavía más? Pues sí, ya que sirve como un potente cicatrizante eliminando las marcas producidas por golpes, quemaduras o eccemas.

¿Y qué os decimos del aceite de rosa mosqueta de Mercadona? Lo primero y más importante, es que no se trata de un aceite que contenta rosa mosqueta, sino que es 100% puro, es decir, que entre sus ingredientes sólo encontramos este aceite. Para ser más exactos, también tiene tocopherol, que se trata de un conservante natural que actúa como la vitamina E y sólo se utiliza para alargar la vida útil del aceite, sobre todo si es tendente a la oxidación. Viene presentado en un envase de cristal, porque es la mejor forma de mantener todas las propiedades del aceite y con un gotero para facilitar la aplicación. Y, además, está el precio: sólo 4,99 euros por 30 ml. de producto.

Si te gustan los aceites, esta es una oportunidad increíble, tanto por su calidad como por su precio.