4 jun 2020

Pocas veces una relación ha resultado tan fructífera y duradera como la que mantienen desde hace décadas la música y la moda. Y no solo en lo que a marcar estética se refiere, sino en las sinergias que se han establecido entre las estrellas más famosas de uno y otro campo. Recientemente hablábamos de Kaia Gerber y su cameo en el vídeo de la canción de Rainsford Crying in the mirror que, además, se había encargado de dirigir su compañera de profesión Cara Delevingne.

Un hecho que nos hacía recordar cómo, antes que Kaia, muchas otras modelos fueron reclamadas por cantantes para protagonizar sus videoclips. Sin ir más lejos la madre de Kaia, Cindy Crawford, que durante sus más de treinta años de carrera ha protagonizado por lo menos media docena. Desde la época dorada del videoclip a principios de los 80, cuando Thriller, de Michael Jackson cambió para siempre las reglas del juego, hacer de la imagen y una estética rompedora el hilo argumental de una mini película con banda sonora ha alcanzado la categoría casi de obra de arte. A continuación algunas de las piezas que han protagonizado las modelos más famosas de la historia de la moda.

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington y Cindy Crawford - Freedom! ´90, de George Michael, 1990

Imbatible en el primer puesto de la clasificación, el origen del fenómeno. Un vídeo que no solo marcó una época y una estética sino que consagró a todos sus protagonistas, desde su intérprete, George Michael, que buscaba ganar madurez como artista después de su salida de Wham!, hasta las cinco mujeres que ocuparon su lugar como protagonistas de una historia. El proyecto del que se encargó de dirigir un jovencísimo aspirante a director de cine, David Fincher (responsable de cintas como Seven, El club de la lucha o Perdida) estaba destinado a convertirse en un tesoro de la cultura pop.

Iman - Remember The Time, de Michael Jackson, 1992

Partiendo de la base de que Jackson escribió las reglas del videoclip con Thriller en 1984, el cantante siempre trató de mantener el listón muy alto en lo que a producción audiovisual se refiere. Para este cortometraje de 9 minutos de duración, ambientado en el Antiguo Egipto solicitó la ayuda de la modelo Iman (mujer además de David Bowie) para que interpretara a una reina inspirada en Nefertiti. Junto a ela, el reparto lo completaban, además del propio Jackson, el actor Eddie Murphy y el jugador de baloncesto Magic Johnson.

Gigi Hadid - How Deep Is Your Love, de Calvin Harris, 2015

El mismo año que la modelo debutaba con ángel de Victoria's Secret y cuando su fama todavía no alcanzaba los niveles estratosféricos actuales, Calvin Harris decidió convertirla en la protagonista absoluta de un vídeo diseñado como único vehículo de lucimiento que incluía como únicas prendas de todo el estilismo un par de vestidos lenceros y un biquini negro. Que acabara bajo una ducha o zambulléndose en una piscina infinita sobre un acantilado de Ibiza se veía venir.

Jourdan Dunn, Joan Smalls y Chanel Iman - Yoncé, de Beyoncé, 2013

Cuando Beyoncé hace algo, o es a lo grande o, simplemente no es. Ese fue el caso de su quinto álbum de estudio, que en un alarde de originalidad tituló Beyoncé. La obra en cuestión fue definida por la propia cantante como "un álbum visual" en el que las 14 canciones que lo componían íban acompañadas por 17 vídeos en los que la temática general postfeminista que abandera lo invadían todo. Un ejemplo fue este vídeo, para el que se rodeó de tres de las modelos negras más relevantes del momento con las que amplicaba más aún el discurso del empoderamiento y la diversidad.

Bella Hadid - in The Night, de The Weeknd, 2015

Desde que empezaron a salir el cantante y la modelo, la suya ha sido una relación que ha trascendido lo personal para plasmarse audiovisualmente en monumentos al amor que él siente por ella. Incluso después de haber roto, el último disco que él ha publicado parece hacer referencias constantes a Hadid. Durante el rodaje de este vídeo aún estaban juntos. En él Bella interpreta a una asesina a sueldo que se mueve en un sórdido ambiente con filtros ochenteros.

Karlie Kloss - I'll be there, de Nile Rodgers y CHIC, 2015

Dos figuras legendarias que forjaron el imaginario musical disco de los 70 se unieron para devolverle el brillo perdido a la pista de baile. Una nostálgica melodía hecha para bailar bajo la bola de espejos en la que Karlie Kloss, enfundada en un atrevido mono blanco entre otras proezas estilíticas, nos hacía sentir de nuevo la fiebre del sábado noche.

Behati Prinsloo - Animals, de Maroon 5, 2014

La primera vez que la modelo apareció en un vídeo de la banda que lidera Adam Levine, su marido y padre de sus dos hijos. Una sórdida y sangrienta historia que nos recuerda a cualquier capítulo de la serie You y que podría ser el trailer de alguna película gore en la que Levine interpreta a un carnicero psicópata y la modelo al objeto de sus deseos. Pero no ha sido la última. A esta le siguieron otras tres ocasiones más. Lo que demuestra que la pareja sabe llevarse el trabajo a casa y que no les afecte.

Laetitia Casta - Te amo, de Rihanna, 2010

Un chateau francés, la musa de Yves Saint Laurent, la cantante de Barbados, una chimenea encendida y una maleta llena de lencería de Agent Provocateur. No hace falta dar muchas más explicaciones para intuir por qué derroteros se adentraba este vídeo. Una fantasía sacada de los sueños más locos de Christian Grey en el que ni Rihanna ni Laetitia respetaban la distancia social.

Ashley Graham - Toothbrush, de DNCE, 2016

Durante el ínterin en el que los Jonas Brothers decidieron separarse como grupo, Joe fundó su propia banda. Fue él mismo quien tuvo claro desde el principio que solo había una posible protagonista para este vídeo: la modelo Ashley Graham

Gigi Hadid, Martha Hunt, Lily Aldridge, Karlie Kloss y Cara Delevingne - Bad Blood, de Taylor Swift, 2015

Hubo una época en la que el escuadrón de amigas de Taylor Swift lo formaban las modelos más famosas del planeta, amén de actrices y cantantes como Selena Gomez, Zendaya, Ellie Goulding o Hailee Steinfeld. A todas ellas las reclutó para rodar este vídeo que habla de cómo hasta las espías de élite con afán destructor tienen sus pequeñas rencillas.

Alessandra Ambrosio, Chrissy Teigen, Gemma Ward, Tara Lynn, Devon Aoki, Angela Lindvall, Isabelli Fontana, Amber Valetta y Natasha Poly - M.I.L.F. $, de Fergie, 2016

Armada de pura provocación y con un séquito de compañeras de rodaje con kilómetros de pasarela a sus espaldas, la cantante homenajeó la edulcorada estética de Mujeres Desesperadas dándole una pátina de sensualidad muy explícita en el que por no faltar, ni Jon Kortajarena con un papel como lechero, o Kim Kardashian, haciendo de sí misma, quisieron perdérselo.

Naomi Campbell, Yasmin Le Bon, Eva Herzigova, Cindy Crawford y Helena Christensen - Girl Panic, de Duran Duran, 2011

Reunir a las supermodelos de los 90 no debió ser tarea fácil, pero cuando una de ellas es la mujer del vocalista de la banda, la cosa es algo más fácil. Jonas Akerlund dirige un vídeo en el que cada una de ellas se pone en la piel de uno de los miembros del grupo.