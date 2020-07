2 jul 2020

Compartir en google plus

La vida de Luis Miguel está llena de misterios y de rincones claroscuros que se reavivaron en 2018, cuando Netflix decidió sacar adelante un documental sobre su vida. Porque la producción aumentaba ciertas sombras y rescataba algunos episodios que, hoy, se tiñen de polémica al convertirse en tema de conversación al otro lado del Atlántico. Nos referimos al misterio de la desaparición de su madre y la posibilidad de que esté viva.

No solo eso, sino que habría tenido un encuentro reciente con el artista. Es la prensa argentina la que se ha encargado de sostener que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel y quien desapareció cuando este tenía tan solo 16 años, no está muerta, sino que reside en Argentina (su país de origen), donde llevaría escondida 35 años.

Si, sabemos que es una hipótesis de locos, pero el periodista ha hablado para el programa mexicano 'Secretos verdaderos' y ha sido muy claro: "¿Se acuerdan cuando Luis Miguel en Argentina se le escapó a la custodia (sus guardaespaldas) y desapareció una noche? Pues fue a visitar a su madre". Unos hechos que habrían tenido lugar en marzo de 2019 y que arrojan sospechas de que la muerte de Marcela fue una farsa.

Pero, ¿por qué montar este teatro entonces? ¿Qué motivo tendría esta para esconderse y hacernos creer su muerte? Ventura explica que Marcela no quiere pisar Europa (se crió en Italia), y que el miedo a que se la envíe de vuelta al viejo continente es lo único que provocó que se convirtiera en una especie de huída de su propio pasado con el que no le apetece reencontrarse.

Es una mujer que dice ser prima de El Sol quien ha contado al mismo programa: "Ella tiene miedo, esa es la realidad y lo manifiesta constantemente, tiene miedo de que la saquen de ahí y la lleven a España". La misma revela que Marcela se encuentra interna en un centro psiquiátrico y que se ha cambiado la identidad para sentirse más segura: ahora se hace llamar Honorina Montes.

Amenazas de entorno del cantante

El periodista, además, insiste en que, desde que trabajan en esa búsqueda de Basteri para poder demostrar con pruebas que están en lo cierto, no han cesado las amenazas. No solo de personas anónimas, sino que en algunas reconocen al círculo íntimo de Luis Miguel, lo que hace más extraño todo. Porque, si realmente está muerta, ¿qué problema habría en que se iniciase una investigación que no daría resultado alguno?

"Nos vienen persiguiendo, nos vienen amenazando, nos vienen recortando. Por eso insistimos, Marcela Basteri vive. Está viva, palpita, respira. Salvo nosotros, todo el mundo la daba por muerta. Estamos marcando el rumbo de su búsqueda, y yo tengo la sensación de que antes de que termine este año va a ser hallada. Vive en Argentina", dice de manera rotunda.

La última vez que la madre de Luis Miguel fue vista, era 1986. Había pasado los últimos meses de su vida en Carrara, Italia, junto al menor de sus hijos y, antes de volar hasta Chile para reencontrarse con Luis Miguel, se habría visto con el padre del cantante, Luisito Rey, en España. Desde entonces, no se sabe nada de ella.

Infografía realizada por la agencia El Universal. pinit

Aquí Netflix tiene material para una serie mucho más extensa que la que le dedicó a la biografía de uno de los cantantes más exitosos que ha dado México en las últimas décadas.