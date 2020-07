2 jul 2020

#WearADamnMask, literalmente 'Ponte una maldita mascarilla'. Sin paños calientes y ante el alarmante ascenso de contagios de coronavirus que asola Estados Unidos, los famosos han decidido sumarse a un reto viral cuya finalidad es llamar la atención sobre la necesidad de evitar la propagación de la enfermedad. Y es que la situación de alarma sanitaria mundial ha revolucionado también las redes que, después de retos como el del Pillow Challenge, se aleja de la frivolidad y aspira a utilizarlas con fines filantrópicos y propone uno llamado a despertar la conciencia social.

El movimiento lo inició a comienzos de esta semana la diseñadora Tory Burch cuando subió a sus redes sociales un selfie con una mascarilla con un estampado diseñado por ella. “Estoy segura de que vosotros estáis viendo lo mismo que yo”, contaba. “Los casos de Covid-19 en Estados Unidos aumentan a una velocidad vertiginosa. Lo único que sé es que hay una manera muy sencilla con la que cada uno de nosotros podemos contribuir a pararlo y es ponerse una maldita mascarilla cuando estemos en público. Porque queremos protegernos a nosotros mismos y, lo que es más importante, queremos proteger a los demás. Porque como nos dicen los médicos y como revelan los datos, no vamos a superar esta pandemia a menos que cada uno hagamos algo para luchar contra ella. No se trata de un asunto de política, simplemente de salvar vidas para mantener a salvo a los más vulnerables y que nuestra economía se pueda recuperar”, aseguraba mientras añadía una lista de amigos y famosos a los que retaba a hacerse una foto con mascarilla para invitarlos a luchar por la causa.

La repercusión no se ha hecho esperar y en solo unas pocas horas Jennifer Aniston se sumaba a la causa con una mascarilla negra. “Sé que no son cómodas ni agradables de llevar, pero ¿no creeis que es peor que los negocios cierren, las personas pierdan sus trabajos y se pierdan tantas vidas porque no estemos haciendo suficiente?”, instaba desde su cuenta de Instagram. “Si te importan las vidas humanas, por favor #ponteunamalditamascarilla y pide a los que te rodean que lo hagan también”, concluía.

Y como era de esperar, Aniston no ha sido la única actriz. También Reese Witherspoon, con una mascarilla de cuadros vichy rojos, ha hecho lo propio y se ha retratado para apelar a la conciencia social de sus admiradores.

La protagonista de la serie Scandal, Kerry Washington, ha subido su foto con una de estampado de leopardo de la firma Fenty, de la que es diseñadora Rihanna.

Tracee Ellis Ross -hija de la cantante Diana Ross- se han sumado pidiendo apoyo a todos su seguidores y retando a algunos conocidos, como ha hecho la propia Ellis Ross pidiéndolelo públicamente a Oprah Winfrey cuyo poder de convocatoria y predicamento en Estados Unidos es enorme.

El mundo de la moda también se ha volcado con la iniciativa y a la llamada de Burch han acudido entre otros el diseñador Prabal Gurung, la estilista Catherine Baba o el editor internacional de Vogue América, Hamish Bowles.

Y todo esto en menos de 72 horas y con una etiqueta que ya acumula más de 9 mil publicaciones. Lo que nos hace estar seguros que en breve podremos verse a muchos más rostros famosos.