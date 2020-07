14 jul 2020

Repasar las fotografías de Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley, y único hijo de Lisa Marie Presley, impresiona. No solo por la trágica noticia de su suicidio y su corta edad (solo tenía 27 años), sino por su asombroso parecido con Elvis Presley. Benjamin estaba llamado a encarnar de nuevo el éxito arrasador de su abuelo, pero su carrera musical no llegó a despegar y comenzó muy ptonto a librar una dura batalla con la depresión. Su cuerpo apareció en su casa en Calabasas, la misma zona de Hollywood donde viven las Kardashian-Jenner, con una herida mortal de bala. La familia no ha confirmado oficialmente que sea un suicidio, pero su muerte engrosa ya la larguísima lista de músicos que dejaron la faz de la tierra con 27 años. La nómina de El Club de los 27 es inquietante y la pérdida de talentos más que lamentable.

Una de las pocas fotos de la familia Presley casi al completo: Priscilla (con la bufanda), Lisa Marie (a su derecha), Riley Keough y su hermano, Benjamin Keough, reunidos en 2010 con ocasión del 75 cumpleaños de Elvis. pinit

Es cierto: la carrera de Benjamin Keough no se puede comparar con las leyendas que engrosan la temida lista de El Club de los 27, pero su vinculación al Rey del Rock, Elvis Presley, le avala. Keough llegó a lanzar un primer disco y a firmar un contrato con Universal, la discográfica que confió en que su éxito podría ser arrollador, pero sus canciones no llegaron a sonar más allá de Estados Unidos. Todo lo contrario a lo que le sucedió a Amy Winehouse, quien al menos pudo disfrutar durante algunos años de un triunfo aplastante en las listas de 'hits' de todo el mundo. Murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años, debido a una intoxicación de alcohol.

Los nombres más insignes de este inquietante lista de fallecidos a los 27 años son de leyenda. Por ejemplo, Brian Jones, guitarra de The Rolling Stones y ahogado en una piscina el 3 de julio de 1969. Jimi Hendrix, genio a la guitarra, quien se ahogó en su propio vómito mientras era trasladado en camilla el 18 de septiembre de 1970. Había mezclado vino y somníferos. Janis Joplin se bajó definitivamente del escenario el 4 de octubre de 1970, tras una sobredosis de heroína. Jim Morrison, carismático líder de The Doors, sufrió una insuficiencia cardiaca el 3 de julio de 1971. Kurt Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994, marcando a toda una generación de jóvenes que aún le recuerdan hoy. La lista continúa con nombres menos conocidos. No podemos olvidarnos de Cecilia, fallecida en accidente de tráfico el 2 de agosto de 1976. Tenía 27 años.