15 jul 2020

El caso contra Guislaine Maxwell, la heredera de la alta sociedad británica que ayudaba a Jeffrey Epstein a captar menores para su red de tráfico sexual, está llamado a convertirse en el acontecimiento más seguido de los próximos años. Tras su detención, empieza ahora un período de espera hasta el juicio que no está exento de elementos para un thriller: ¿decidirá la 'madame' de Epstein contar todo lo que sabe sobre los poderosos amigos del millonario pederasta que asistían a sus fiestas (quizá el príncipe Andrés?) ¿Cómo evitarán las autoridades estadounidenses que la amante y cómplice de Jeffrey Epstein no siga los pasos de este y se quite la vida en prisión? Ayer, la jueza que lleva el caso fue concluyente: no admitió fianza y la envió, directamente, a la cárcel de Brooklyn (Nueva York). Una de las más violentas y peligrosas de la ciudad.

La primera comparecencia ante la jueza Allison Nathan de Ghislaine Maxwell (58 años) se produjo vía vídeo, debido a las restricciones que impone el coronavirus. Sus primeras palabras fueron declararse no culpable, pero tras dos horas y media de comparecencia, la millonaria supo que tendrá que pasar los próximos 12 meses tras las rejas, pues se fijó la fecha del juicio para julio de 2021. Se quiere evitar a toda costa que Maxwell haga uso de sus "recursos ocultos" para volar fuera del país y esconderse, cosa que lleva haciendo desde el encarcelamiento del pederasta Jeffrey Epstein en julio del año pasado.

Durante la vista, la acusación hizo valer el testimonio d dos de las víctimas de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Una de ellas, Annie Farmer, captada por la. 'socialite' británica cuando tenía 16 años, la describió de manera contundente: "Es una depredadora sexual que me engatusó y abusó de mí y de muchas otras jóvenes de mi edad. Ha mentido bajo juramento y a atormentado a las que la sobrevivimos. Nunca ha mostrado arrepentimiento alguno". La segunda víctima, que testificó bajo un alias, la calificó de "monstruo" y "depredadora". y Añadió: "Sin Ghislaine, Jeffrey no habría podido hacer todo lo que hizo. Ella estaba al mando".