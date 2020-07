17 jul 2020

Es cierto: no se puede decir que la carrera profesional de Demi Moore sea un éxito. Ni siquiera que resulte interesante. No sabemos si es ella la que prefiere dedicarse todo el tiempo o si sigue siendo cierto que las actrices mayores de 50 no reciben ofertas de Hollywood. Por suerte, ella exprime cada proyecto hasta convertirlo en un verdadero acontecimiento. Por ejemplo, su participación en la serie "Un mundo feliz", basada en la novela homónima de Aldous Huxley publicada en 1932. Se trata de un libro clásico de la ciencia ficción producido por Apple TV, en la que vemos una sociedad distópica en la que, aparentemente, todos son permanentemente felices. Promete: puede ser la sucesora de "El cuento de la criada". Moore interpreta a la madre de uno de los protagonistas y solo aparece en tres capítulos. Y, además, con un look totalmente diferente: rubia platino.

La transformación de Demi Moore (57 años) es total. Sin embargo, tanto sus seguidores en Instagram como su hija Tallulah confirmaron que la decoloración extrema no le sienta nada mal. Se trata de otro papel pequeño pero intenso que mantiene a la actriz en activo, aunque a duras penas. Su actividad interpretativa se limita a solo una película o serie por año desde hace una década, aunque ella se mantiene relevante gracias a sus memorias, su vida privada o sus fotografías en Instagram. Este verano nos sorprende, además, con un proyecto paralelo que le va como anillo al dedo: un 'podcast', un programa de radio, sobre sexo.

El programa se llama 'Dirty Diana' ('Diana la sucia', el título de una famosa canción de Michael Jackson), y Demi Moore participa como protagonista y como productora. El formato es innovador, porque mezcla el erotismo con la interpretación, con conversaciones y monólogos de lo más sexy narrados por Moore, Lena Dunham, Lili Taylor o Melanie Griffith, sobre asuntos de índole sexual. Es una pena: como supondrás está en inglés. Pero si estás aprendiendo idiomas es un recurso excelente para perfeccionar el acento y la comprensión oral. El tema te va a entretener seguro. Lo tienes en Spotify.