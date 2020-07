28 jul 2020

Ahora mismo, determinadas esquinas del Instagram global se llenan con fotografías de mujeres en blanco y negro. La iniciativa tomó fuerza en Estados Unidos, donde muchísimas famosas han publicado preciosas fotos de ellas mismas, para apoyar una campaña de verano que afirmar empoderar a las mujeres. Parece ser que la primera alusión de este reto viene de Brasil, del perfil de una periodista llamada Ana Paula Padrao. Se trata de uno de esos retos que tienen un éxito instantáneo, porque requieren cero esfuerzo y refuerzan el placer de verse a una misma en la pantalla, en todo el esplendor del blanco y negro. Aquí nadie arriesga nada, ni reputación, ni rechazo de los 'followers' ni tan siquiera dinero. Solo satisface su narcisismo, como intuye Nuria Roca.

Nuria Roca es una de las pocas famosas españolas que, a pesar de responder a la petición de las amigas que la etiquetaron para que publicara su foto, han mostrado sus dudas a cerca de este tipo de iniciativas: "No me gusta demasiado hacer estas cosas por aquí porque creo que tiene algo de superficial que no me convence... dicho lo cual lo hago, esperando que sirva de algo... y es verdad que si así se avanza y se consigue algún cambio para llegar a la igualdad total, habrá valido la pena y si no se quedará en una foto con filtro más...".

Otra famosa que ha hecho lo mismo, compartir otra bellísima foto de sí misma pero mostrar sus dudas sobre este reto por el empoderamiento, ha sido Jennifer Aniston. La actriz de "The Morning Show" ha encontrado una manera de darle un sentido a una foto con mensaje vacío: "Gracias a todas las brillantes y bellas mujeres que están enviado mensajes empoderadores hoy. Tengo que admitir que no entiendo realmente esta especie de reto.... Pero quién se puede negar a mostrar su apoyo a las mujeres. Y ya que estáis aquí, quizá la mejor manera de apoyarnos las unas a las otras es registrarse para votar por los problemas que nos afectan a las mujeres. Animad a todas vuestras amigas, novias, hermanas, hijas ha hacerlo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y necesitamos cuidarnos las unas a las otras".

Alexa Chung es otra de las famosas globales que ha decidido intervenir en este reto de empoderamiento en otra dirección interesante. La diseñadora e influencer ha analizado a quién empodera en realidad la iniciativa: a las famosas vuelven a mostrar sus imágenes pluscuamperfectas, con la excusa de una causa inexistente. Por eso, en vez de volver a mostrar la enésima imagen de sí misma, ha colgado un cartel en blanco y negro que pide justicia para Breonna Taylor, la joven de 26 años vecina de Louisville (Estados Unidos), fallecida en su propia casa por los tiros de dos policías que irrumpieron en plena noche. Chung escribió: "Hace casi 200 noches que Breonna Taylor fue tiroteada en su casa. Sus asesinos continúan libres. Gracias a @tennesseebunny por animarme a usar este reto para nombrar su nombre de manera que pueda seguir siendo viral como el de Sandra Bland y otras personas que han muerto bajo custodia policial".