15 sep 2020

No, no nos lo esperábamos de Chris Evans, candidato al título del hombre perfecto y, por ese motivo, el actor que Hollywood ha considerado digno para interpretar al superhéroe Capitán América. ¿Quién se iba a pensar que el actor se gusta tanto como para llevar una foto de su propio pene en el teléfono? ¿O acaso la manida 'dick pick' filtrada se ha convertido en la versión digital de la mil veces repetida ocurrencia de Mae West ("¿llevas una pistola en el bolsillo o te alegras de verme?)? Sea como fuere, al final Evans se las ha arreglado para convertir lo que podría haber sido un ridículo espantoso en un inteligentísimo movimiento electoral de cara a las presidenciales de noviembre. Lo que oyes: Chris Evans ha utilizado su pene para convencer a los estadounidenses de que vayan a votar.

Vayamos, mejor, al principio. Ayer, el rubio oficial de Hollywood (29 años) colgó en sus 'stories' de Instagram un vídeo en el que le veíamos jugando a algún juego de mesa con sus amigos. Al final del metraje se ve cómo el vídeo se cIerra y el móvil vuelve al carrete, donde se almacenan todos los archivos de foto y vídeo. Vemos, por tanto, las miniaturas de todos esos archivos y, entre ellas, figura la fotografía de un pene. Justo al lado, vemos otra miniatura con la foto de Chris Evans y la leyenda: “Guard That Pussy” (“Vigila tu c*ñ*”). La verdad: es todo tan adolescente y elemental, que resulta hasta tierno.

Seamos justas: no sabemos si ese era o no el móvil de Chris Evans y tampoco si la 'dick pick' es de su propia anatomía o no (aunque sería muy raro que un amigo suyo llevara esas dos fotos en su teléfono). Él no lo ha desmentido ni le ha dado una explicación, con lo que podemos suponer que, efectivamente, se trata de su carrete de fotos. Está claro que a Chris le encanta su obvio papel de guapo y lo explota con fruición. Aunque nos queda la duda de si realmente considera más sexy su pene que cualquier otra parte de su imponente cuerpo (?). Sea como fuere, sus fans se echaron ayer en masa a las redes para colapsar los canales digitales con fotos del actor y dificultar así cualquier búsqueda de su miembro. No salvaron a su héroe.

La moraleja de todo esto es la misma que llevan subrayando las series y películas de superhéroes en las últimas décadas: en el fondo, estas personas con superpoderes son como todas las demás. Y aunque nos parezcan dioses griegos, al final recurren a las mismas torpes estrategias que casi todos los demás, fotos con pene incluidas. Pero, ¿quién se iba a pensar que uno de los hombres más guapos del mundo, con casi 30 años, iba a tirar de un truco tan manido como el de la 'dick pick' para ligar? Recemos para que lo use de la única manera tolerable: desde el sentido del humor.

Chris Evans suele estar entre los diez hombres mejor vestidos en la alfombra roja. pinit

Su supuesta novia, Lily James (otro bellezón) no se ha manifestado sobre el pene. El que sí ha reaccionado ha sido el actor, que no ha tenido más remedio que contestar a las bromas que otros famosos han hecho a su costa. Lo ha hecho con un giro poderosos de los acontecimientos. Al ver el torrente de viralidad que había desatado su descuido con la foto, escribió: “Ahora que he conseguido vuestra atención... ¡Votad el 3 de noviembre!”. Jamie Lee Curtis, que interpretó a su madre en la película “Puñales fuera”, respondió: “¡Mi chico! Orgullosa de él. ¡Logró TODA mi atención!”.