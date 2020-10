3 oct 2020 sara corral

Durante estos últimos meses, una figura del mundo de la medicina se ha convertido en una de las caras más conocidas del momento. El médico epidemiólogo, Fernando Simón, que ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira, protagonizó anoche una de las entrevistas más personales junto a Jesús Calleja, en 'Planeta Calleja', donde se emocionó recordando la relación con su padre.

Ayer, Fernando Simón protagonizó una de las entrevistas más esperadas del momento. Y además de esclarecer muchos puntos sobre el tema del momento, el COVID-19, el médico nos dejó ver su parte más humana. Y lo hizo hablando de la relación con su padre.

"Mi padre decía que le encantaría que yo fuera psiquiatra, que esperaba que yo me quedara con su consulta", comenzaba diciendo el epidemiólogo, a lo que añadía: "Pero yo no quería eso, y siempre se lo decía".

Con los ojos llorosos, y muy emocionado, Fernando le relataba a Jesús como fue uno de los últimos encuentros con su padre, en los que este le dijo algo muy importante. "Mi padre me dijo: 'hijo, qué bien que no me hiciste caso, estoy orgulloso de la carrera profesional que has llevado'", sentenciaba Fernando bajo la atenta mirada de Jesús.